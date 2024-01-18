Килиан МБАППЕ: «Не помню, когда в последний раз сам покупал багет»

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассказал, что хочет пожить обычной жизнью:

«Когда я в последний раз сам пешком ходил покупать багет? Я уже даже не знаю. Это такие простые вещи, которые были рутиной, когда я был маленьким, когда отец говорил мне пойти за багетом. Сейчас я бы заплатил много денег, чтобы сделать такую вещь, которая большинству людей кажется чем-то обычным. Жалею ли я? Нет, не жалею, ведь это неизбежность».