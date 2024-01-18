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  4. Килиан МБАППЕ: «Не помню, когда в последний раз сам покупал багет»
Франция
18 января 2024, 17:18 |
387
0

Килиан МБАППЕ: «Не помню, когда в последний раз сам покупал багет»

Нападающий «ПСЖ» хочет пожить обычной жизнью

18 января 2024, 17:18 |
387
0
Килиан МБАППЕ: «Не помню, когда в последний раз сам покупал багет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассказал, что хочет пожить обычной жизнью:

«Когда я в последний раз сам пешком ходил покупать багет? Я уже даже не знаю. Это такие простые вещи, которые были рутиной, когда я был маленьким, когда отец говорил мне пойти за багетом. Сейчас я бы заплатил много денег, чтобы сделать такую вещь, которая большинству людей кажется чем-то обычным. Жалею ли я? Нет, не жалею, ведь это неизбежность».

В этом сезоне 25-летний Килиан Мбаппе провел 25 матчей за «ПСЖ», отметившись 26 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 180 миллионов евро, а его контракт с парижским клубом действует лишь до завершения кампании 2023/24.

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Килиан Мбаппе ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Источник Le 10 Sport
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