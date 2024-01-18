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  4. Холанд или Мбаппе и еще два трансфера. Реал намерен потратить 250 млн
Испания
18 января 2024, 14:30 |
1265
0

Холанд или Мбаппе и еще два трансфера. Реал намерен потратить 250 млн

Клуб уже планирует летнюю работу

18 января 2024, 14:30 |
1265
0
Холанд или Мбаппе и еще два трансфера. Реал намерен потратить 250 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

По информации испанских СМИ, летом Реал намерен провести три крупных трансфера и потратить на них 250 миллионов евро.

Одним из приоритетов будет подписания левого латераля Баварии Альфонсо Дэвиса, который не хочет продлевать контракт (завершается в 2025 году) и намерен покинуть команду. На трансфер канадца мадридцы готовы отдать около 70 миллионов евро.

Центр обороны клуб хочет усилить защитником Лилля Лени Йоро, который в 18 лет стал основным одного из лидеров Лиги 1. Его переход обойдется в 80 миллионов евро.

Главную часть трансферного бюджета Реал потратит на форварда.

Если не удастся договориться с Килианом Мбаппе, который может уйти из ПСЖ, то мадридцы нацелятся на Эрлинга Холанда из Манчестер Сити. Потенциальный переход Мбаппе будет бесплатным, но огромные деньги уйдут на бонусы и зарплату форварда.

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Источник Fichajes.net
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