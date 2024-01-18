Джеррарду понравилось. Легенда продлит контракт с клубом Саудовской Аравии

Тренер команды «Аль-Иттифак» Стивен Джеррард договорился о продлении контракта на два года. Нынешний договор наставника истекает в 2025 году.

При этом «Аль-Иттифак» в чемпионате Саудовской Аравии идет только на 8-й позиции.

Экс-наставник «Рейнджерс» и «Астон Виллы», похоже, неплохо себя чувствуется в Саудовской Аравии, несмотря на то, что сейчас наметился определенный тренд оттока игроков.

Известный хавбек «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон на днях должен перейти в «Аякс».