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Саудовская Аравия
18 января 2024, 14:50 | Обновлено 18 января 2024, 14:52
470
0

Джеррарду понравилось. Легенда продлит контракт с клубом Саудовской Аравии

Стивен Джеррард договорился о контракте до 2027 года

18 января 2024, 14:50 | Обновлено 18 января 2024, 14:52
470
0
Джеррарду понравилось. Легенда продлит контракт с клубом Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер команды «Аль-Иттифак» Стивен Джеррард договорился о продлении контракта на два года. Нынешний договор наставника истекает в 2025 году.

При этом «Аль-Иттифак» в чемпионате Саудовской Аравии идет только на 8-й позиции.

Экс-наставник «Рейнджерс» и «Астон Виллы», похоже, неплохо себя чувствуется в Саудовской Аравии, несмотря на то, что сейчас наметился определенный тренд оттока игроков.

Известный хавбек «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон на днях должен перейти в «Аякс».

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Иттифак Стивен Джеррард
Источник The Athletic
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