Саудовская Аравия18 января 2024, 14:50 | Обновлено 18 января 2024, 14:52
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Джеррарду понравилось. Легенда продлит контракт с клубом Саудовской Аравии
Стивен Джеррард договорился о контракте до 2027 года
18 января 2024, 14:50 | Обновлено 18 января 2024, 14:52
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Тренер команды «Аль-Иттифак» Стивен Джеррард договорился о продлении контракта на два года. Нынешний договор наставника истекает в 2025 году.
При этом «Аль-Иттифак» в чемпионате Саудовской Аравии идет только на 8-й позиции.
Экс-наставник «Рейнджерс» и «Астон Виллы», похоже, неплохо себя чувствуется в Саудовской Аравии, несмотря на то, что сейчас наметился определенный тренд оттока игроков.
Известный хавбек «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон на днях должен перейти в «Аякс».
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