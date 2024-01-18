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Испания
18 января 2024, 15:11 |
730
1

Стало известно, кто может стать главным тренером Барселоны после Хави

Тиаго Мотта поддерживает тесные отношения со спортивным директором каталонцев Деку

18 января 2024, 15:11 |
730
1
Стало известно, кто может стать главным тренером Барселоны после Хави
Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Мотта

Главный тренер «Болоньи» Тиаго Мотта может возглавить «Барселону».

По информации Esport 3, спортивный директор каталонцев Деку рассматривает бразильца, выступавшего за каталонцев в 2002-2007 годах и проведшего 147 матчей (10 мячей) во всех турнирах, в качестве одного из кандидатов в случае отставки нынешнего наставника Хави. Сообщается, что Мотта и Деку поддерживают очень тесные отношения еще со времен совместного выступления за «сине-гранатовых».

41-летний Мотта возглавил «Болонью» в сентябре 2022 года. В прошлом сезоне команда под его руководством заняла в чемпионате Италии девятое место, а в текущем после 20-ти туров идет на 7-й строчке.

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Тиаго Мотта Барселона назначение тренера Болонья Деку спортивный директор Серия A
Источник Barcelona Noticias
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Falko
Точно очолить. Після того, як Судаков перейде в Ювентус.
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