Стало известно, кто может стать главным тренером Барселоны после Хави

Главный тренер «Болоньи» Тиаго Мотта может возглавить «Барселону».

По информации Esport 3, спортивный директор каталонцев Деку рассматривает бразильца, выступавшего за каталонцев в 2002-2007 годах и проведшего 147 матчей (10 мячей) во всех турнирах, в качестве одного из кандидатов в случае отставки нынешнего наставника Хави. Сообщается, что Мотта и Деку поддерживают очень тесные отношения еще со времен совместного выступления за «сине-гранатовых».

41-летний Мотта возглавил «Болонью» в сентябре 2022 года. В прошлом сезоне команда под его руководством заняла в чемпионате Италии девятое место, а в текущем после 20-ти туров идет на 7-й строчке.