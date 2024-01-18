Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Когда сыграет Костюк? Расписание матчей украинцев на Аus Open на 19 января
Australian Open
18 января 2024, 14:40 | Обновлено 18 января 2024, 15:06
954
0

Когда сыграет Костюк? Расписание матчей украинцев на Аus Open на 19 января

В пятницу на корты Мельбурна выйдут 4 представителя Украины

18 января 2024, 14:40 | Обновлено 18 января 2024, 15:06
954
0
Когда сыграет Костюк? Расписание матчей украинцев на Аus Open на 19 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

19 января на Открытом чемпионате Австралии по теннису будут сыграны поединки третьего круга одиночного разряда, а также матчи парных разрядов.

В пятницу на корты Мельбурна выйдут 4 представителя Украины.

Расписание матчей с участием украинок

Australian Open. Третий круг одиночного разряда

Rod Laver Arena. 1-й запуск (03:00)
Леся Цуренко [28] – Арина Соболенко [2]

1573 Arena. 3-й запуск (не ранее 05:00*)
Марта Костюк (Украина) – Элина Аванесян

Australian Open. Второй круг мужского парного разряда

Корт №6. 3-й запуск (05:00*)
Денис Молчанов / Никола Качич – Иван Додиг / Остин Крайчек [1]

Australian Open. Второй круг женского парного разряда

Корт №13. 4-й запуск (06:30*)
Людмила Киченок / Алена Остапенко [11] – Кимберли Биррелл / Оливия Гадеки [WC]

*ориентировочное время

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

По теме:
Беккер не помог. Руне проиграл 122-й ракетке мира на Australian Open
ВИДЕО. Грачева повержена. Как Ястремская в третий раунд Aus Open выходила
16 матчболов. Прошлогодняя финалистка AO выбыла во 2 круге в эпичном матче
расписание Australian Open 2024 Леся Цуренко Марта Костюк Денис Молчанов Людмила Киченок
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марте повезло? Стала известна соперница Костюк в 1/16 финала Aus Open 2024
Теннис | 17 января 2024, 15:59 21
Марте повезло? Стала известна соперница Костюк в 1/16 финала Aus Open 2024
Марте повезло? Стала известна соперница Костюк в 1/16 финала Aus Open 2024

Украинка сыграет против Элины Аванесян в 3-м раунде австралийского мейджора

Громкая сенсация на Aus Open. 5-я ракетка мира Пегула вылетела от Бюрель
Теннис | 18 января 2024, 08:59 11
Громкая сенсация на Aus Open. 5-я ракетка мира Пегула вылетела от Бюрель
Громкая сенсация на Aus Open. 5-я ракетка мира Пегула вылетела от Бюрель

Джессика в двух сетах уступила Кларе за 1 час и 12 минут

В Англии будет украинский дуэт? Звезда Шахтера заинтересовал Арсенал
Футбол | 17.01.2024, 20:52
В Англии будет украинский дуэт? Звезда Шахтера заинтересовал Арсенал
В Англии будет украинский дуэт? Звезда Шахтера заинтересовал Арсенал
Свитолина уверенно переиграла Томову на пути в третий раунд Australian Open
Теннис | 18.01.2024, 10:50
Свитолина уверенно переиграла Томову на пути в третий раунд Australian Open
Свитолина уверенно переиграла Томову на пути в третий раунд Australian Open
ВИДЕО. Как Свитолина первую ракетку Болгарии в Мельбурне обыграла
Теннис | 18.01.2024, 13:40
ВИДЕО. Как Свитолина первую ракетку Болгарии в Мельбурне обыграла
ВИДЕО. Как Свитолина первую ракетку Болгарии в Мельбурне обыграла
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Как Моуриньо покидал тренировочную базу Ромы после увольнения
ВИДЕО. Как Моуриньо покидал тренировочную базу Ромы после увольнения
16.01.2024, 15:23 4
Футбол
Лунин может заменить легендарного голкипера в европейском гранде
Лунин может заменить легендарного голкипера в европейском гранде
16.01.2024, 10:23 25
Футбол
ВИДЕО. Полиция провела обыски у Милевского. Выбили дверь
ВИДЕО. Полиция провела обыски у Милевского. Выбили дверь
17.01.2024, 13:58 26
Футбол
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся после игры с Альмерией
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся после игры с Альмерией
17.01.2024, 09:10
Футбол
ФОТО. Звездная блогерша призналась в симпатии к Мудрику, футболист игнорит
ФОТО. Звездная блогерша призналась в симпатии к Мудрику, футболист игнорит
17.01.2024, 07:49 22
Футбол
«Я не начну плакать». Джошуа дал прогноз на бой Фьюри - Усик
«Я не начну плакать». Джошуа дал прогноз на бой Фьюри - Усик
16.01.2024, 14:18
Бокс
Гвардиола дал совет Барселоне после поражения в Суперкубке
Гвардиола дал совет Барселоне после поражения в Суперкубке
16.01.2024, 14:24 3
Футбол
Никто не хочет «умирать». На Aus Open установлен исторический рекорд
Никто не хочет «умирать». На Aus Open установлен исторический рекорд
16.01.2024, 15:55
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем