Когда сыграет Костюк? Расписание матчей украинцев на Аus Open на 19 января
В пятницу на корты Мельбурна выйдут 4 представителя Украины
19 января на Открытом чемпионате Австралии по теннису будут сыграны поединки третьего круга одиночного разряда, а также матчи парных разрядов.
В пятницу на корты Мельбурна выйдут 4 представителя Украины.
Расписание матчей с участием украинок
Australian Open. Третий круг одиночного разряда
Rod Laver Arena. 1-й запуск (03:00)
Леся Цуренко [28] – Арина Соболенко [2]
1573 Arena. 3-й запуск (не ранее 05:00*)
Марта Костюк (Украина) – Элина Аванесян
Australian Open. Второй круг мужского парного разряда
Корт №6. 3-й запуск (05:00*)
Денис Молчанов / Никола Качич – Иван Додиг / Остин Крайчек [1]
Australian Open. Второй круг женского парного разряда
Корт №13. 4-й запуск (06:30*)
Людмила Киченок / Алена Остапенко [11] – Кимберли Биррелл / Оливия Гадеки [WC]
*ориентировочное время
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