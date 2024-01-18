Когда сыграет Костюк? Расписание матчей украинцев на Аus Open на 19 января

19 января на Открытом чемпионате Австралии по теннису будут сыграны поединки третьего круга одиночного разряда, а также матчи парных разрядов.

В пятницу на корты Мельбурна выйдут 4 представителя Украины.

Расписание матчей с участием украинок

Australian Open. Третий круг одиночного разряда

Rod Laver Arena. 1-й запуск (03:00)

Леся Цуренко [28] – Арина Соболенко [2]

1573 Arena. 3-й запуск (не ранее 05:00*)

Марта Костюк (Украина) – Элина Аванесян

Australian Open. Второй круг мужского парного разряда

Корт №6. 3-й запуск (05:00*)

Денис Молчанов / Никола Качич – Иван Додиг / Остин Крайчек [1]

Australian Open. Второй круг женского парного разряда

Корт №13. 4-й запуск (06:30*)

Людмила Киченок / Алена Остапенко [11] – Кимберли Биррелл / Оливия Гадеки [WC]

*ориентировочное время

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