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Кубок Азии
18 января 2024, 14:11 | Обновлено 18 января 2024, 14:36
452
0

ВИДЕО. Удар ногой в голову. Жуткий инцидент в матче Кубка Азии

С игроком сборной Китая все в порядке

18 января 2024, 14:11 | Обновлено 18 января 2024, 14:36
452
0
ВИДЕО. Удар ногой в голову. Жуткий инцидент в матче Кубка Азии
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч Кубка Азии между Китаем и Ливаном отметился не только довольно скучной ничьей 0:0, но и страшным инцидентом с ударом ногой в голову.

Игрок Ливана Халил Хамис, пытаясь выбить мяч, зарядил бутсой в лицо форварда Китая Вай Цуна. Любопытно, что ливанца даже не наказали желтой карточкой.

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Источник Sport.ua
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