Кубок Азии18 января 2024, 14:11 | Обновлено 18 января 2024, 14:36
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ВИДЕО. Удар ногой в голову. Жуткий инцидент в матче Кубка Азии
С игроком сборной Китая все в порядке
18 января 2024, 14:11 | Обновлено 18 января 2024, 14:36
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Матч Кубка Азии между Китаем и Ливаном отметился не только довольно скучной ничьей 0:0, но и страшным инцидентом с ударом ногой в голову.
Игрок Ливана Халил Хамис, пытаясь выбить мяч, зарядил бутсой в лицо форварда Китая Вай Цуна. Любопытно, что ливанца даже не наказали желтой карточкой.
Khalil Khamis, yaptığı bu faulden sonra kart görmedi— Kapitano Sports (@kapitanosport) January 17, 2024
pic.twitter.com/3RwezfwVTl
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