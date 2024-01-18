ВИДЕО. Удар ногой в голову. Жуткий инцидент в матче Кубка Азии

Матч Кубка Азии между Китаем и Ливаном отметился не только довольно скучной ничьей 0:0, но и страшным инцидентом с ударом ногой в голову.

Игрок Ливана Халил Хамис, пытаясь выбить мяч, зарядил бутсой в лицо форварда Китая Вай Цуна. Любопытно, что ливанца даже не наказали желтой карточкой.