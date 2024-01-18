Без Неймара. Ла Лига составила символическую сборную Барселоны XXI века
С начала 2001 года каталонцы завоевали 39 трофеев
Следом за мадридским «Реалом» испанская Ла Лига опубликовала символическую команду каталонской «Барселоны» XXI века.
В состав вошли голкипер Виктор Вальдес, защитники Карлес Пуйоль, Рафаэль Маркес, Жерар Пике, Жорди Альба, полузащитники Серхио Бускетс, Андрес Иньеста, Хави, а также нападающие Роналдиньо, Луис Суарес и Лионель Месси.
Отметим, что с начала 2001 года каталонский клуб выиграл 37 трофеев: стал 11-кратным чемпионом Испании, семь раз стал обладателем Кубка Испании, девять раз завоевал Суперкубок Испании, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, три раза — Суперкубок УЕФА и столько же клубных чемпионатов мира.
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