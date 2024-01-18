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Испания
18 января 2024, 14:13 | Обновлено 18 января 2024, 14:14
222
2

Без Неймара. Ла Лига составила символическую сборную Барселоны XXI века

С начала 2001 года каталонцы завоевали 39 трофеев

18 января 2024, 14:13 | Обновлено 18 января 2024, 14:14
222
2
Без Неймара. Ла Лига составила символическую сборную Барселоны XXI века
ФК Барселона

Следом за мадридским «Реалом» испанская Ла Лига опубликовала символическую команду каталонской «Барселоны» XXI века.

В состав вошли голкипер Виктор Вальдес, защитники Карлес Пуйоль, Рафаэль Маркес, Жерар Пике, Жорди Альба, полузащитники Серхио Бускетс, Андрес Иньеста, Хави, а также нападающие Роналдиньо, Луис Суарес и Лионель Месси.

Отметим, что с начала 2001 года каталонский клуб выиграл 37 трофеев: стал 11-кратным чемпионом Испании, семь раз стал обладателем Кубка Испании, девять раз завоевал Суперкубок Испании, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, три раза — Суперкубок УЕФА и столько же клубных чемпионатов мира.

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Алекс
Пуйоль знає, що він був правим захисником? 😆
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Max123
На правий фланг захисту я б поставив Дані Алвеса, а Пуйоля в цент замість Маркеса. А так всі на своїх місцях. Неймара не награв на таку поважну  компанію
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