Без Неймара. Ла Лига составила символическую сборную Барселоны XXI века

Следом за мадридским «Реалом» испанская Ла Лига опубликовала символическую команду каталонской «Барселоны» XXI века.

В состав вошли голкипер Виктор Вальдес, защитники Карлес Пуйоль, Рафаэль Маркес, Жерар Пике, Жорди Альба, полузащитники Серхио Бускетс, Андрес Иньеста, Хави, а также нападающие Роналдиньо, Луис Суарес и Лионель Месси.

Отметим, что с начала 2001 года каталонский клуб выиграл 37 трофеев: стал 11-кратным чемпионом Испании, семь раз стал обладателем Кубка Испании, девять раз завоевал Суперкубок Испании, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, три раза — Суперкубок УЕФА и столько же клубных чемпионатов мира.