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  4. Легионер Динамо нашел себе новый клуб. Переговоры продолжаются
Украина. Премьер лига
18 января 2024, 14:14 |
533
0

Легионер Динамо нашел себе новый клуб. Переговоры продолжаются

Джастин Лонвейк может продолжить карьеру в «Фортуне» Ситтард

18 января 2024, 14:14 |
533
0
Легионер Динамо нашел себе новый клуб. Переговоры продолжаются
Getty Images/Global Images Ukraine. Джастин Лонвейк

Нидерландский полузащитник Джастин Лонвейк, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо», ведет переговоры с «Фортуной» Ситтард, сообщает бельгийское издание Le Soir.

Сейчас 24-летний футболист на правах аренды выступает за «Андерлехт» в чемпионате Бельгии, но главный тренер команды на него не рассчитывает.

По этой причине Джастин решил искать новый клуб, чтобы иметь игровую практику до конца сезона. «Андерлехт» готов разорвать арендное соглашение с «Динамо», если Лонвейк найдет себе новый клуб.

В этом сезоне Джастин Лонвейк сыграл 3 матча за «Андерлехт», но в целом провел на поле лишь 39 минут. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

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Источник Le Soir
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