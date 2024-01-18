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Англия
18 января 2024, 13:48 |
928
1

Нужны деньги. Челси готов продать основного форварда

Армандо Бройя может сменить команду

18 января 2024, 13:48 |
928
1
Нужны деньги. Челси готов продать основного форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Армандо Бройя

По информации британских СМИ, «Челси» до конца января будет рассматривать предложения по поводу форварда Армандо Бройи.

Игрок, в целом, пользуется доверием тренера Маурисио Почеттино, однако наставник хочет подписать другого нападающего, а для этого нужно продать кого-то из нынешних игроков, чтобы оставаться в рамках финансового фэйр-плей.

Синие оценивают албанского игрока в 50 миллионов фунтов, а среди претендентов есть «Фулхэм», «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон».

В нынешнем сезоне Бройя провел 17 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

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Челси Армандо Бройя трансферы трансферы АПЛ
Источник The Telegraph
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