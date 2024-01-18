Нужны деньги. Челси готов продать основного форварда
Армандо Бройя может сменить команду
По информации британских СМИ, «Челси» до конца января будет рассматривать предложения по поводу форварда Армандо Бройи.
Игрок, в целом, пользуется доверием тренера Маурисио Почеттино, однако наставник хочет подписать другого нападающего, а для этого нужно продать кого-то из нынешних игроков, чтобы оставаться в рамках финансового фэйр-плей.
Синие оценивают албанского игрока в 50 миллионов фунтов, а среди претендентов есть «Фулхэм», «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон».
В нынешнем сезоне Бройя провел 17 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
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