Нужны деньги. Челси готов продать основного форварда

По информации британских СМИ, «Челси» до конца января будет рассматривать предложения по поводу форварда Армандо Бройи.

Игрок, в целом, пользуется доверием тренера Маурисио Почеттино, однако наставник хочет подписать другого нападающего, а для этого нужно продать кого-то из нынешних игроков, чтобы оставаться в рамках финансового фэйр-плей.

Синие оценивают албанского игрока в 50 миллионов фунтов, а среди претендентов есть «Фулхэм», «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон».

В нынешнем сезоне Бройя провел 17 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.