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  4. Сидорчук проанализировал систему подготовки молодых игроков в Бельгии
Бельгия
18 января 2024, 13:56 |
319
2

Сидорчук проанализировал систему подготовки молодых игроков в Бельгии

Полузащитник «Вестерло» выделил 3 важных пункта

18 января 2024, 13:56 |
319
2
Сидорчук проанализировал систему подготовки молодых игроков в Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Украинский полузащитник бельгийского «Вестерло» Сергей Сидорчук проанализировал систему подготовки молодых игроков в Бельгии:

«Все говорят, что Бельгия – трамплин для молодых игроков. Находясь здесь, заметил определенные особенности развития футбола.

1. На один маленький город три детские команды, которые тренируются на базе клуба. Есть экипировка, инвентарь – все для развития детей.

2. С детства детей учат не бояться брать на себя игру – обыгрыш один в один на тренировках у детей с 5-6 лет.

3. Во время игры молодые игроки чувствуют себя уверенно и раскованно. Есть пространство для атакующих игроков, никто не обороняется очень плотно.

Всегда интересно анализировать различия подхода к делу в разных странах и выделять, что и где работает лучше. Думаю, уделю внимание этому еще не раз в своих постах».

Ранее Сергей Сидорчук прокомментировал смену главного тренера команды.

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Источник Instagram
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Володимир
Парень серьёзный.  Пожелаем ему успехов в футбольном и не только деле.
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Андрій Шевченко
І Сидорчук на українську перейшов, а деяким довбо-обам "уськая челюсть" заважає....
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0
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