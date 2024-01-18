Сидорчук проанализировал систему подготовки молодых игроков в Бельгии
Полузащитник «Вестерло» выделил 3 важных пункта
Украинский полузащитник бельгийского «Вестерло» Сергей Сидорчук проанализировал систему подготовки молодых игроков в Бельгии:
«Все говорят, что Бельгия – трамплин для молодых игроков. Находясь здесь, заметил определенные особенности развития футбола.
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1. На один маленький город три детские команды, которые тренируются на базе клуба. Есть экипировка, инвентарь – все для развития детей.
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2. С детства детей учат не бояться брать на себя игру – обыгрыш один в один на тренировках у детей с 5-6 лет.
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3. Во время игры молодые игроки чувствуют себя уверенно и раскованно. Есть пространство для атакующих игроков, никто не обороняется очень плотно.
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Всегда интересно анализировать различия подхода к делу в разных странах и выделять, что и где работает лучше. Думаю, уделю внимание этому еще не раз в своих постах».
Ранее Сергей Сидорчук прокомментировал смену главного тренера команды.
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