Украинский полузащитник бельгийского «Вестерло» Сергей Сидорчук проанализировал систему подготовки молодых игроков в Бельгии:

«Все говорят, что Бельгия – трамплин для молодых игроков. Находясь здесь, заметил определенные особенности развития футбола.

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1. На один маленький город три детские команды, которые тренируются на базе клуба. Есть экипировка, инвентарь – все для развития детей.

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2. С детства детей учат не бояться брать на себя игру – обыгрыш один в один на тренировках у детей с 5-6 лет.

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3. Во время игры молодые игроки чувствуют себя уверенно и раскованно. Есть пространство для атакующих игроков, никто не обороняется очень плотно.

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Всегда интересно анализировать различия подхода к делу в разных странах и выделять, что и где работает лучше. Думаю, уделю внимание этому еще не раз в своих постах».

Ранее Сергей Сидорчук прокомментировал смену главного тренера команды.