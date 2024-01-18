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  4. Блохин, Ребров и другие. В УАФ рассказали о подготовке к выборам президента
Украина. Премьер лига
18 января 2024, 13:28 |
936
2

Блохин, Ребров и другие. В УАФ рассказали о подготовке к выборам президента

Костюченко рассказал о подготовке к выборам президента УАФ

18 января 2024, 13:28 |
936
2
Блохин, Ребров и другие. В УАФ рассказали о подготовке к выборам президента
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко рассказал о подготовке к Конгрессу, который пройдет 25 января. По итогам мероприятия будет избран новый президент УАФ.

На Конгресс пригласили целый ряд известных личностей.

«Сейчас в подготовке к конгрессу мы выходим на финишную прямую. Все соответствующие службы и подразделения УАФ качественно выполняют свои обязанности, потому все идет по утвержденному графику. Ранее мы сообщали, что получили подтверждение участия в конгрессе делегатов от всех членов УАФ. Приедут в Дом футбола в роли гостей обладатели «Золотого мяча» Олег Блохин и Игорь Беланов, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, глава НОК Украины Вадим Гутцайт, исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный.

На днях мы получили подтверждение участия в конгрессе предыдущих президентов национальной футбольной ассоциации — бывшего Премьер-министра Украины Валерия Пустовойтенко, почетного члена УЕФА Григория Суркиса и легендарного игрока и экс-тренера национальной сборной Украины Анатолия Конькова. Также приняли наши приглашения председатель Комитета Верховной Рады Украины по молодежи и спорту, генерал-лейтенант Андрей Кожемякин, президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич и Уполномоченный Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадим Свириденко», — рассказал пресс-службе УАФ Вадим Костюченко.

Единственным кандидатом является Андрей Шевченко.

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конгресс УАФ Сергей Ребров выборы президента УАФ Олег Блохин
Источник Украинская ассоциация футбола
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u6464u
вам відкрити тайну, його уже давно назначили, а ви кого зібрались вибирати )))
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+1
Xvalenok03
Судя по именам сходняк будет весьма крутой.
А результат так себе. Выберут *свадебного генерала*
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0
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