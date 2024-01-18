Русол неоднозначно прокомментировал слухи об уходе в Карпаты

Генеральный директор «Днепра-1» Андрей Русол неоднозначно прокомментировал слухи об уходе во львовские «Карпаты»:

«Сейчас все мои мысли, усилия и фокус сконцентрированы на выполнении задач, которые поставлены перед нами в этом сезоне. Мы достаточно хорошо провели осеннюю часть чемпионата, за что я безмерно благодарен тренерскому составу, футболистам и персоналу команды. Но эпилог всегда интереснее, чем пролог. В спорте, как и в жизни, очень важно удачно закончить дело, которое ты начал. Поэтому нам как команде еще нужно вместе плодотворно поработать, что мы и планируем делать в весенней части чемпионата».

Ранее коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман в шуточной форме отреагировал на слухи об уходе Русола.