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  4. Русол неоднозначно прокомментировал слухи об уходе в Карпаты
Украина. Премьер лига
18 января 2024, 13:22 |
1207
1

Русол неоднозначно прокомментировал слухи об уходе в Карпаты

Генеральный директор «Днепра-1» хочет «удачно закончить дело»

18 января 2024, 13:22 |
1207
1
Русол неоднозначно прокомментировал слухи об уходе в Карпаты
dynamo.kiev.ua. Андрей Русол

Генеральный директор «Днепра-1» Андрей Русол неоднозначно прокомментировал слухи об уходе во львовские «Карпаты»:

«Сейчас все мои мысли, усилия и фокус сконцентрированы на выполнении задач, которые поставлены перед нами в этом сезоне. Мы достаточно хорошо провели осеннюю часть чемпионата, за что я безмерно благодарен тренерскому составу, футболистам и персоналу команды. Но эпилог всегда интереснее, чем пролог. В спорте, как и в жизни, очень важно удачно закончить дело, которое ты начал. Поэтому нам как команде еще нужно вместе плодотворно поработать, что мы и планируем делать в весенней части чемпионата».

Ранее коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман в шуточной форме отреагировал на слухи об уходе Русола.

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Андрей Русол чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Днепр-1 ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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Swimmer
людина обирае те, що краще. Йому. 
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