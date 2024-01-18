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  4. Сергей ПОЛИТЫЛО: «Рад, что вышло поработать с Кварцяным»
Украина. Премьер лига
18 января 2024, 11:40 |
402
0

Сергей ПОЛИТЫЛО: «Рад, что вышло поработать с Кварцяным»

Украинский футболист поделился воспоминаниями о выступлениях за «Волынь»

18 января 2024, 11:40 |
402
0
Сергей ПОЛИТЫЛО: «Рад, что вышло поработать с Кварцяным»
ФК Волынь. Виталий Кварцяный

Украинский футболист Сергей Политыло поделился воспоминаниями о выступлениях за луцкую «Волынь»:

«Абсолютно об этом не жалею, рад, что довелось поработать с Кварцяным. У нас была команда-бомба, что мы даже «Днепр» на их поле обыгрывали. А вот после «Волыни» я вернулся и начал регулярно играть за «Днепр».

Напомним, Сергей Политыло играл за «Волынь» с февраля по декабрь 2015 года. За это время полузащитник провел 29 матчей за клуб, отметившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами.

Ранее Сергей Политыло рассказал об опыте игры с Евгением Коноплянкой.

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чемпионат Украины по футболу Сергей Политыло Украинская Премьер-лига Волынь Луцк Виталий Кварцяный
Источник Украинский футбол
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