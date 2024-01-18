Сергей ПОЛИТЫЛО: «Рад, что вышло поработать с Кварцяным»

Украинский футболист Сергей Политыло поделился воспоминаниями о выступлениях за луцкую «Волынь»:

«Абсолютно об этом не жалею, рад, что довелось поработать с Кварцяным. У нас была команда-бомба, что мы даже «Днепр» на их поле обыгрывали. А вот после «Волыни» я вернулся и начал регулярно играть за «Днепр».

Напомним, Сергей Политыло играл за «Волынь» с февраля по декабрь 2015 года. За это время полузащитник провел 29 матчей за клуб, отметившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами.

Ранее Сергей Политыло рассказал об опыте игры с Евгением Коноплянкой.