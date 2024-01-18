Лидер Кривбасса: «Впереди у нас много матчей против европейских команд»
Олег Кожушко поделился впечатлениями от первых дней собрания в Испании
Нападающий «Кривбасса» Олег Кожушко поделился впечатлениями от первых дней зимнего сбора в Испании.
– Олег, как дорога, какие первые впечатления от сбора?
– Спасибо, все хорошо. После тяжелой дороги необходимо было восстановить силы. На первых тренировках немного пробежались, привели мышцы в тонус и начали плодотворно работать два раза в день. Здесь классные условия, качественные поля, теплая погода. Все очень нравится, за что спасибо руководству Клуба; ВСУ за такую возможность. После украинских морозов здесь, конечно, отличные условия для работы.
– Какие планы на испанские сборы, над чем будете работать?
– Первая неделя сборов – это работа на физическую выносливость. А уже потом поработаем над тактическими схемами. Впереди много контрольных матчей против соперников из европейских чемпионатов. Будет интересно.
Ранее сообщалось, с кем «Кривбасс» сыграет контрольные матчи в Испании.
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