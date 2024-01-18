Лидер Кривбасса: «Впереди у нас много матчей против европейских команд»

Нападающий «Кривбасса» Олег Кожушко поделился впечатлениями от первых дней зимнего сбора в Испании.

– Олег, как дорога, какие первые впечатления от сбора?

– Спасибо, все хорошо. После тяжелой дороги необходимо было восстановить силы. На первых тренировках немного пробежались, привели мышцы в тонус и начали плодотворно работать два раза в день. Здесь классные условия, качественные поля, теплая погода. Все очень нравится, за что спасибо руководству Клуба; ВСУ за такую возможность. После украинских морозов здесь, конечно, отличные условия для работы.

– Какие планы на испанские сборы, над чем будете работать?

– Первая неделя сборов – это работа на физическую выносливость. А уже потом поработаем над тактическими схемами. Впереди много контрольных матчей против соперников из европейских чемпионатов. Будет интересно.

Ранее сообщалось, с кем «Кривбасс» сыграет контрольные матчи в Испании.