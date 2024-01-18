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Украина. Премьер лига
18 января 2024, 11:19 |
101
0

Лидер Кривбасса: «Впереди у нас много матчей против европейских команд»

Олег Кожушко поделился впечатлениями от первых дней собрания в Испании

18 января 2024, 11:19 |
101
0
Лидер Кривбасса: «Впереди у нас много матчей против европейских команд»
ФК Кривбасс. Олег Кожушко

Нападающий «Кривбасса» Олег Кожушко поделился впечатлениями от первых дней зимнего сбора в Испании.

– Олег, как дорога, какие первые впечатления от сбора?

– Спасибо, все хорошо. После тяжелой дороги необходимо было восстановить силы. На первых тренировках немного пробежались, привели мышцы в тонус и начали плодотворно работать два раза в день. Здесь классные условия, качественные поля, теплая погода. Все очень нравится, за что спасибо руководству Клуба; ВСУ за такую возможность. После украинских морозов здесь, конечно, отличные условия для работы.

– Какие планы на испанские сборы, над чем будете работать?

– Первая неделя сборов – это работа на физическую выносливость. А уже потом поработаем над тактическими схемами. Впереди много контрольных матчей против соперников из европейских чемпионатов. Будет интересно.

Ранее сообщалось, с кем «Кривбасс» сыграет контрольные матчи в Испании.

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Олег Кожушко Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Источник ФК Кривбасс
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