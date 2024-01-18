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  4. Отец украинского игрока рассказал, как возник вариант с переходом в Торино
Италия
18 января 2024, 11:05 |
386
0

Отец украинского игрока рассказал, как возник вариант с переходом в Торино

Дмитрий Есин рассказал о трансфере Демьяна

18 января 2024, 11:05 |
386
0
Отец украинского игрока рассказал, как возник вариант с переходом в Торино
ФК Торино. Демьян Есин

Дмитрий Есин, отец украинского нападающего Демьяна Есина, рассказал, как возник вариант с переходом сына в итальянский «Торино».

– Для начала, расскажите, пожалуйста, как вообще у Демьяна возник вариант с «Торино»? Кто и где его заметил?

– В Италию Демьян приехал в середине октября, сначала на просмотр. Сыграл один спарринг – против «Вероны» U-18, и на следующий день мне позвонил товарищ из Италии и сказал, что моим сыном заинтересовались в «Торино».

– Насколько я понимаю, в правилах ФИФА иностранным игрокам до 18 лет нельзя подписывать взрослые контракты. На каких правах Демьян в «Торино»? Типа как договор о подготовке? Кому принадлежат права на него?

– У нас с «Торино» подписан договор до конца чемпионата и на следующий же день уже взрослый трансфер Демьяна будет принадлежать «Торино».

– В каких турнирах он сможет принять участие в 2024 году? Официальные матчи чемпионата Италии среди юношей сюда входят?

– Да, конечно. Он вносится в заявку юношеского состава и может играть в турнирах U-17, U-18 и U-19.

– Успел ли Демьян уже дебютировать за «Торино», хотя бы в спаррингах?

– Он успел уже провести четыре спарринга – дважды играл против U-18 «Торино», однажды – против первой клубной команды, а также товарищеский матч против «Брешии».

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Серия A чемпионат Италии по футболу Дмитрий Есин Торино
Источник Украинский футбол
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