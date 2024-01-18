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Испания
18 января 2024, 10:52 | Обновлено 18 января 2024, 10:53
630
2

С Роналду и Зиданом. Ла Лига составила символическую сборную Реала XXI века

С 2001 года мадридцы выиграли 36 трофеев

18 января 2024, 10:52 | Обновлено 18 января 2024, 10:53
630
2
С Роналду и Зиданом. Ла Лига составила символическую сборную Реала XXI века
Getty Images/Global Images Ukraine

Ла Лига опубликовала символическую команду мадридского «Реала» XXI века.

В состав вошли голкипер Икер Касильяс, защитники Дани Карвахаль, Пепе, Серхио Рамос и Марсело, полузащитники Зинедин Зидан, Тони Кроос и Лука Модрич, а также нападающие Рауль Гонсалес, Карим Бензема и Криштиану Роналду. Отметим, что только трое – Карвахаль, Кроос и Модрич – продолжают выступать за «сливочных».

Отметим, что с начала 2001 года мадридский клуб выиграл 36 трофеев: стал восьмикратным чемпионом Испании, трижды стал обладателем Кубка Испании, восемь раз завоевал Суперкубок Испании, шесть раз выиграл Лигу чемпионов, пять раз — Суперкубок УЕФА, один раз — Межконтинентальный кубок и пять раз — клубный чемпионат мира.

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potemkin78
а где Йеро?
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rizzo
Р. Карлоса немає, лажа.
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