С Роналду и Зиданом. Ла Лига составила символическую сборную Реала XXI века

Ла Лига опубликовала символическую команду мадридского «Реала» XXI века.

В состав вошли голкипер Икер Касильяс, защитники Дани Карвахаль, Пепе, Серхио Рамос и Марсело, полузащитники Зинедин Зидан, Тони Кроос и Лука Модрич, а также нападающие Рауль Гонсалес, Карим Бензема и Криштиану Роналду. Отметим, что только трое – Карвахаль, Кроос и Модрич – продолжают выступать за «сливочных».

Отметим, что с начала 2001 года мадридский клуб выиграл 36 трофеев: стал восьмикратным чемпионом Испании, трижды стал обладателем Кубка Испании, восемь раз завоевал Суперкубок Испании, шесть раз выиграл Лигу чемпионов, пять раз — Суперкубок УЕФА, один раз — Межконтинентальный кубок и пять раз — клубный чемпионат мира.