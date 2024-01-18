Луческу рассказал, когда вернется к тренерской работе

Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал, когда планирует вернуться к работе:

«Я отклонил предложение от турецкого «Бешикташа», но в июне 2024 года, вероятно, если мое состояние здоровья будет удовлетворительным, вы снова увидите меня на тренерской скамейке».

Напомним, Мирча Луческу покинул киевское «Динамо» 3 ноября 2023 года, заявив об отставке на пресс-конференции, сразу после проигранного матча против «Шахтера» (0:1). Пока что «бело-синие» являются последним клубом в тренерской карьере румынского специалиста.