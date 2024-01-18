Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Луческу рассказал, когда вернется к тренерской работе
Украина. Премьер лига
18 января 2024, 10:47 | Обновлено 18 января 2024, 10:48
321
1

Луческу рассказал, когда вернется к тренерской работе

Румынский специалист планирует возглавить какой-нибудь клуб в июне

18 января 2024, 10:47 | Обновлено 18 января 2024, 10:48
321
1
Луческу рассказал, когда вернется к тренерской работе
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал, когда планирует вернуться к работе:

«Я отклонил предложение от турецкого «Бешикташа», но в июне 2024 года, вероятно, если мое состояние здоровья будет удовлетворительным, вы снова увидите меня на тренерской скамейке».

Напомним, Мирча Луческу покинул киевское «Динамо» 3 ноября 2023 года, заявив об отставке на пресс-конференции, сразу после проигранного матча против «Шахтера» (0:1). Пока что «бело-синие» являются последним клубом в тренерской карьере румынского специалиста.

По теме:
ЛУЧЕСКУ: «Думал, война закончится, не верил, что она продлится так долго»
Жерсон Родригеш, который принадлежит Динамо, зимой покинет турецкий клуб
Ванда НАРА: «До меня через матрас Икарди прошли 200 женщин»
Мирча Луческу Бешикташ чемпионат Турции по футболу
Источник Il Tirreno
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где они сейчас? Мариуполь, который не вернулся в УПЛ после зимней паузы
Футбол | 17 января 2024, 12:24 12
Где они сейчас? Мариуполь, который не вернулся в УПЛ после зимней паузы
Где они сейчас? Мариуполь, который не вернулся в УПЛ после зимней паузы

Полномасштабная агрессия россии вынудила приазовцев де-факто закрыть клуб. Верим, что временно

Суперкамбек Иги. Свентек отомстила Коллинс за поражение на Aus Open 2022
Теннис | 18 января 2024, 06:35 3
Суперкамбек Иги. Свентек отомстила Коллинс за поражение на Aus Open 2022
Суперкамбек Иги. Свентек отомстила Коллинс за поражение на Aus Open 2022

Первая ракетка мира не без проблем обыграла Даниэль в трех сетах

Спасла матчбол. Костюк обыграла 28-ю ракетку и вышла в 3-й раунд Aus Open
Теннис | 17.01.2024, 14:55
Спасла матчбол. Костюк обыграла 28-ю ракетку и вышла в 3-й раунд Aus Open
Спасла матчбол. Костюк обыграла 28-ю ракетку и вышла в 3-й раунд Aus Open
ВИДЕО. Волчья цитата. Как Моуриньо отреагировал на увольнение из Ромы
Футбол | 18.01.2024, 07:32
ВИДЕО. Волчья цитата. Как Моуриньо отреагировал на увольнение из Ромы
ВИДЕО. Волчья цитата. Как Моуриньо отреагировал на увольнение из Ромы
Марте повезло? Стала известна соперница Костюк в 1/16 финала Aus Open 2024
Теннис | 17.01.2024, 15:59
Марте повезло? Стала известна соперница Костюк в 1/16 финала Aus Open 2024
Марте повезло? Стала известна соперница Костюк в 1/16 финала Aus Open 2024
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр
Сколько тренеров поуходило хоть бы раз вспомнили .от луческу уже тошнит ушел да ушел
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин может заменить легендарного голкипера в европейском гранде
Лунин может заменить легендарного голкипера в европейском гранде
16.01.2024, 10:23 25
Футбол
Лунин определился с будущим. Украинец ждет действий от Реала
Лунин определился с будущим. Украинец ждет действий от Реала
17.01.2024, 12:34 10
Футбол
Мичел оценил выход Жироны в 1/4 финала Кубка и отметил камбек Цыганкова
Мичел оценил выход Жироны в 1/4 финала Кубка и отметил камбек Цыганкова
18.01.2024, 02:22
Футбол
У кого 9.2? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жироны в Кубке Испании
У кого 9.2? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жироны в Кубке Испании
18.01.2024, 01:20
Футбол
ВИДЕО. Как Моуриньо покидал тренировочную базу Ромы после увольнения
ВИДЕО. Как Моуриньо покидал тренировочную базу Ромы после увольнения
16.01.2024, 15:23 4
Футбол
Никто не хочет «умирать». На Aus Open установлен исторический рекорд
Никто не хочет «умирать». На Aus Open установлен исторический рекорд
16.01.2024, 15:55
Теннис
Плохие новости для Жироны. Мичел возглавит летом топ-клуб
Плохие новости для Жироны. Мичел возглавит летом топ-клуб
17.01.2024, 10:45 15
Футбол
Цуренко вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Соболенко
Цуренко вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Соболенко
17.01.2024, 12:24 21
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем