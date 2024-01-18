Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Президент Палмейраса организовала пресс-конференцию только для женщин
Бразилия
18 января 2024, 10:34 | Обновлено 18 января 2024, 10:38
633
2

ФОТО. Президент Палмейраса организовала пресс-конференцию только для женщин

Лейла Перейра хочет добиться гендерной равности в футболе

18 января 2024, 10:34 | Обновлено 18 января 2024, 10:38
633
2
ФОТО. Президент Палмейраса организовала пресс-конференцию только для женщин
ФК Палмейрас. Лейла Перейра

Президент «Палмейраса» Лейла Перейра организовала эксклюзивную пресс-конференцию исключительно для женщин-журналистов. В течение почти двух часов все присутствующие имели возможность задавать ей всевозможные вопросы по поводу клуба.

«Для меня огромное удовольствие находиться здесь с вами в этот, без сомнения, исторический день для нас, женщин. Я не знаю ни одного случая в мире, чтобы на пресс-конференции присутствовали только женщины. Когда у нас возникла эта идея, мы ее огласили и, как ни странно, я услышала много вопросов: «Почему только женщины?». Скажу мужчинам: не впадайте в истерику (смеется). Разве о нас не так говорят? Мы не истерим, мы просто хотим, чтобы они почувствовали то, что мы, женщины, чувствовали с самого рождения.

Нам не нужны привилегии. Мы хотим иметь возможность показать, что мы компетентны, хотим иметь место в таком мужском мире футбола. Я постоянно хожу на встречи, и там одни мужчины. Я созываю пресс-конференции в футбольной академии и вижу 30 мужчин и двух-трех женщин. Я чувствую себя абсолютно одинокой, поэтому мы должны это прекратить. Ненормально, что женщина руководит только одним топ-клубом в Южной Америке. Почему так происходит? Потому что мы страдаем от различных ограничений. Мы можем быть там, где захотим, и это причина нашей сегодняшней встречи. Пусть сегодняшний день станет важной вехой для нас, женщин, в том, чтобы всегда отстаивать свою позицию. Нам это под силу, просто мы хотим больше возможностей», — цитирует Перейру сайт «Палмейраса».

По теме:
Мичел оценил выход Жироны в 1/4 финала Кубка и отметил камбек Цыганкова
ФОТО. Бразилец Кевин поучаствовал в тренировке Шахтера?
АЛЛЕГРИ: «Влахович прошел через трудный период, но теперь он уверен»
Палмейрас чемпионат Бразилии по футболу пресс-конференция
Источник ФК Палмейрас
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где они сейчас? Мариуполь, который не вернулся в УПЛ после зимней паузы
Футбол | 17 января 2024, 12:24 12
Где они сейчас? Мариуполь, который не вернулся в УПЛ после зимней паузы
Где они сейчас? Мариуполь, который не вернулся в УПЛ после зимней паузы

Полномасштабная агрессия россии вынудила приазовцев де-факто закрыть клуб. Верим, что временно

ВИДЕО. Волчья цитата. Как Моуриньо отреагировал на увольнение из Ромы
Футбол | 18 января 2024, 07:32 0
ВИДЕО. Волчья цитата. Как Моуриньо отреагировал на увольнение из Ромы
ВИДЕО. Волчья цитата. Как Моуриньо отреагировал на увольнение из Ромы

Жозе покинул римский клуб 16 января

Марте повезло? Стала известна соперница Костюк в 1/16 финала Aus Open 2024
Теннис | 17.01.2024, 15:59
Марте повезло? Стала известна соперница Костюк в 1/16 финала Aus Open 2024
Марте повезло? Стала известна соперница Костюк в 1/16 финала Aus Open 2024
Ига СВЕНТЕК – про победу над Коллинс: Честно говоря, я уже была в аэропорту
Теннис | 18.01.2024, 08:09
Ига СВЕНТЕК – про победу над Коллинс: Честно говоря, я уже была в аэропорту
Ига СВЕНТЕК – про победу над Коллинс: Честно говоря, я уже была в аэропорту
ВИДЕО. Полиция провела обыски у Милевского. Выбили дверь
Футбол | 17.01.2024, 13:58
ВИДЕО. Полиция провела обыски у Милевского. Выбили дверь
ВИДЕО. Полиция провела обыски у Милевского. Выбили дверь
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
А Ш
але якщо по спортивному принципу, то найкраща з жінок буде максимум запасною в друзій лізі
Ответить
0
А Ш
то хай і грають разом
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Цуренко вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Соболенко
Цуренко вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Соболенко
17.01.2024, 12:24 21
Теннис
«Я не начну плакать». Джошуа дал прогноз на бой Фьюри - Усик
«Я не начну плакать». Джошуа дал прогноз на бой Фьюри - Усик
16.01.2024, 14:18
Бокс
Никто не хочет «умирать». На Aus Open установлен исторический рекорд
Никто не хочет «умирать». На Aus Open установлен исторический рекорд
16.01.2024, 15:55
Теннис
Назван лучший футболист 1970-х. Какое место у Блохина?
Назван лучший футболист 1970-х. Какое место у Блохина?
16.01.2024, 19:41 5
Футбол
Как проголосовали Ребров и Ярмоленко? Украина выбрала лучшего игрока ФИФА
Как проголосовали Ребров и Ярмоленко? Украина выбрала лучшего игрока ФИФА
16.01.2024, 09:15 17
Футбол
Стала известна сумма, которую Наполи предлагал Шахтеру за Судакова
Стала известна сумма, которую Наполи предлагал Шахтеру за Судакова
16.01.2024, 12:58 32
Футбол
Предсказан исход встречи Свитолиной с Томовой на Aus Open 2024
Предсказан исход встречи Свитолиной с Томовой на Aus Open 2024
17.01.2024, 14:14 8
Теннис
Плохие новости для Жироны. Мичел возглавит летом топ-клуб
Плохие новости для Жироны. Мичел возглавит летом топ-клуб
17.01.2024, 10:45 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем