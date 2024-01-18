ФОТО. Президент Палмейраса организовала пресс-конференцию только для женщин

Президент «Палмейраса» Лейла Перейра организовала эксклюзивную пресс-конференцию исключительно для женщин-журналистов. В течение почти двух часов все присутствующие имели возможность задавать ей всевозможные вопросы по поводу клуба.

«Для меня огромное удовольствие находиться здесь с вами в этот, без сомнения, исторический день для нас, женщин. Я не знаю ни одного случая в мире, чтобы на пресс-конференции присутствовали только женщины. Когда у нас возникла эта идея, мы ее огласили и, как ни странно, я услышала много вопросов: «Почему только женщины?». Скажу мужчинам: не впадайте в истерику (смеется). Разве о нас не так говорят? Мы не истерим, мы просто хотим, чтобы они почувствовали то, что мы, женщины, чувствовали с самого рождения.

Нам не нужны привилегии. Мы хотим иметь возможность показать, что мы компетентны, хотим иметь место в таком мужском мире футбола. Я постоянно хожу на встречи, и там одни мужчины. Я созываю пресс-конференции в футбольной академии и вижу 30 мужчин и двух-трех женщин. Я чувствую себя абсолютно одинокой, поэтому мы должны это прекратить. Ненормально, что женщина руководит только одним топ-клубом в Южной Америке. Почему так происходит? Потому что мы страдаем от различных ограничений. Мы можем быть там, где захотим, и это причина нашей сегодняшней встречи. Пусть сегодняшний день станет важной вехой для нас, женщин, в том, чтобы всегда отстаивать свою позицию. Нам это под силу, просто мы хотим больше возможностей», — цитирует Перейру сайт «Палмейраса».