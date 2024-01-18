Третьим зимним новичком Вереса стал легионер

Как стало известно Sport.ua, контракт с ровенским клубом подписал 22-летний черногорец Марк Мрвалжевич.

По информации нашего источника, он – нападающий, ранее защищал цвета «Будучности», выступал за молодежную сборную своей страны.

Балканец стал третьим зимним новичком «Вереса» после полузащитника Максима Смияна и защитника Александра Mельника.

Пока что в активе «Вереса» 12 очков и он занимает 15-е место в чемпионате УПЛ.