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Украина. Премьер лига
18 января 2024, 10:26 |
567
0

Третьим зимним новичком Вереса стал легионер

Команда пригласила футболиста из Черногории

18 января 2024, 10:26 |
567
0
Третьим зимним новичком Вереса стал легионер
ФК Верес

Как стало известно Sport.ua, контракт с ровенским клубом подписал 22-летний черногорец Марк Мрвалжевич.

По информации нашего источника, он – нападающий, ранее защищал цвета «Будучности», выступал за молодежную сборную своей страны.

Балканец стал третьим зимним новичком «Вереса» после полузащитника Максима Смияна и защитника Александра Mельника.

Пока что в активе «Вереса» 12 очков и он занимает 15-е место в чемпионате УПЛ.

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Верес Ровно трансферы трансферы УПЛ Александр Мельник инсайд Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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