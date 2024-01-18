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  4. Источник: Месси попросил Интер Майами подписать его соотечественника
Major League Soccer
18 января 2024, 10:30 |
1311
1

Источник: Месси попросил Интер Майами подписать его соотечественника

Агустин Палавесино из «Ривер Плейта» может продолжить карьеру в MLS

18 января 2024, 10:30 |
1311
1
Источник: Месси попросил Интер Майами подписать его соотечественника
Getty Images/Global Images Ukraine. Агустин Палавесино

Американский «Интер Майами» сделал официальное предложение по трансферу аргентинского полузащитника «Ривер Плейта» Агустина Палавесино, сообщает испанское издание Fichajes.

Отмечается, что о подписании 27-летнего футболиста попросил лично 8-кратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси.

«Ривер Плейт» до сих пор не дал окончательного ответа на предложение «Интер Майами», ведь хочет провести разговор со своим игроком, чтобы понять, хочет ли он остаться в команде.

В прошлом сезоне чемпионата Аргентины Агустин Палавесино провел 21 матч (только 6 начал в стартовом составе), отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2.7 миллионов евро.

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Ривер Плейт Интер Майами трансферы Major League Soccer (MLS) чемпионат Аргентины по футболу Лионель Месси
Источник Fichajes.net
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Serhii P.
Агент Палавесіно, напевно, домовився з Мессі за відкат зарішати це питання
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