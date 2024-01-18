Источник: Месси попросил Интер Майами подписать его соотечественника
Агустин Палавесино из «Ривер Плейта» может продолжить карьеру в MLS
Американский «Интер Майами» сделал официальное предложение по трансферу аргентинского полузащитника «Ривер Плейта» Агустина Палавесино, сообщает испанское издание Fichajes.
Отмечается, что о подписании 27-летнего футболиста попросил лично 8-кратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси.
«Ривер Плейт» до сих пор не дал окончательного ответа на предложение «Интер Майами», ведь хочет провести разговор со своим игроком, чтобы понять, хочет ли он остаться в команде.
В прошлом сезоне чемпионата Аргентины Агустин Палавесино провел 21 матч (только 6 начал в стартовом составе), отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2.7 миллионов евро.
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