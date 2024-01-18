Алькарас вышел в третий раунд Aus Open, повторив свое лучшее достижение
В этом году у Карлоса есть все шансы обновить личный рекорд в Мельбурне
Второй номер мирового рейтинга Карлос Алькарас пробился в третий раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Во втором для себя матче на турнире 20-летний испанец в четырех сетах одолел 46-ю ракетку мира Лоренцо Сонего из Италии.
Australian Open. Второй круг
Карлос Алькарас (Испания) – Лоренцо Сонего (Италия) – 6:4, 6:7(3), 6:3, 7:6(3)
В следующем раунде Алькарас сыграет против 18-летнего Шана Цзюньчэна (№140 ATP).
Отметим, что Карлос повторил свое лучшее достижение на австралийском мейджоре, которое датировано 2022 годом. В прошлом сезоне он пропускал Australian Open из-за травмы.
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