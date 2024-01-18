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  4. Алькарас вышел в третий раунд Aus Open, повторив свое лучшее достижение
Australian Open
18 января 2024, 10:18 | Обновлено 18 января 2024, 10:47
297
0

Алькарас вышел в третий раунд Aus Open, повторив свое лучшее достижение

В этом году у Карлоса есть все шансы обновить личный рекорд в Мельбурне

18 января 2024, 10:18 | Обновлено 18 января 2024, 10:47
297
0
Алькарас вышел в третий раунд Aus Open, повторив свое лучшее достижение
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Второй номер мирового рейтинга Карлос Алькарас пробился в третий раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Во втором для себя матче на турнире 20-летний испанец в четырех сетах одолел 46-ю ракетку мира Лоренцо Сонего из Италии.

Australian Open. Второй круг
Карлос Алькарас (Испания) – Лоренцо Сонего (Италия) – 6:4, 6:7(3), 6:3, 7:6(3)

В следующем раунде Алькарас сыграет против 18-летнего Шана Цзюньчэна (№140 ATP).

Отметим, что Карлос повторил свое лучшее достижение на австралийском мейджоре, которое датировано 2022 годом. В прошлом сезоне он пропускал Australian Open из-за травмы.

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Карлос Алькарас (теннисист) Australian Open 2024 Лоренцо Сонего
Источник Sport.ua
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