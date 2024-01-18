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  4. Триумфатор Лиги Европы Виллаш-Боаш хочет стать президентом Порту
Португалия
18 января 2024, 10:13 |
192
0

Триумфатор Лиги Европы Виллаш-Боаш хочет стать президентом Порту

С февраля 2021 года португалец находится без работы

18 января 2024, 10:13 |
192
0
Триумфатор Лиги Европы Виллаш-Боаш хочет стать президентом Порту
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Виллаш-Боаш

Бывший тренер «Порту», «Челси», «Тоттенхэма» и «Марселя» Андре Виллаш-Боаш выдвинул свою кандидатуру на то, чтобы стать президентом «Порту».

Как сообщает Diario de Noticias, 46-летний Виллаш-Боаш стал вторым кандидатом на выборах, которые пройдут в апреле. Ранее баллотироваться решил бизнесмен Нуну Лобо, который участвовал в предыдущих выборах в 2020 году.

Отметим, что Виллаш-Боаш возглавлял «Порту» в сезоне-2010/2011 и выиграл четыре турнира, включая чемпионат Португалии и Лигу Европы. Позже португалец тренировал «Челси», «Тоттенхэм», «зенит», «Шанхай СИПГ» и «Марсель», но с февраля 2021-го находится без работы.

Нынешний президент «Порту» Пинту да Кошта еще не объявил, будет ли он баллотироваться на 16-й срок подряд. 86-летний да Кошта возглавляет «драконов» c 1982 года и является президентом с наибольшим количеством выигранных трофеев (68).

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Андре Виллаш-Боаш Порту чемпионат Португалии по футболу Лига Европы Челси Тоттенхэм Марсель президент Шанхай Порт (СИПГ) Пинту Да Кошта
Источник Diário de Notícias
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