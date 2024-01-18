Триумфатор Лиги Европы Виллаш-Боаш хочет стать президентом Порту

Бывший тренер «Порту», «Челси», «Тоттенхэма» и «Марселя» Андре Виллаш-Боаш выдвинул свою кандидатуру на то, чтобы стать президентом «Порту».

Как сообщает Diario de Noticias, 46-летний Виллаш-Боаш стал вторым кандидатом на выборах, которые пройдут в апреле. Ранее баллотироваться решил бизнесмен Нуну Лобо, который участвовал в предыдущих выборах в 2020 году.

Отметим, что Виллаш-Боаш возглавлял «Порту» в сезоне-2010/2011 и выиграл четыре турнира, включая чемпионат Португалии и Лигу Европы. Позже португалец тренировал «Челси», «Тоттенхэм», «зенит», «Шанхай СИПГ» и «Марсель», но с февраля 2021-го находится без работы.

Нынешний президент «Порту» Пинту да Кошта еще не объявил, будет ли он баллотироваться на 16-й срок подряд. 86-летний да Кошта возглавляет «драконов» c 1982 года и является президентом с наибольшим количеством выигранных трофеев (68).