ВИДЕО. Волчья цитата. Как Моуриньо отреагировал на увольнение из Ромы
Жозе покинул римский клуб 16 января
16 января римский футбольный клуб «Рома» официально объявил об отставке 60-летнего португальского специалиста Жозе Моуриньо с должности главного тренера.
Моуриньо опубликовал видео нарезку с моментами своей работы в составе «волков»:
«Пот, кровь, слезы, радость, грусть, любовь, братья, история, сердце, вечность», – подписал публикацию Жозе.
Португалец возглавил римский клуб летом 2021 года. В 2022 под его руководством «Рома» выиграла Лигу конференций. В прошлом сезоне «волки» дошли до финала Лиги Европы.
ВИДЕО. Волчья цитата. Как Моуриньо отреагировал на увольнение из Ромы
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