16 января римский футбольный клуб «Рома» официально объявил об отставке 60-летнего португальского специалиста Жозе Моуриньо с должности главного тренера.

Моуриньо опубликовал видео нарезку с моментами своей работы в составе «волков»:

«Пот, кровь, слезы, радость, грусть, любовь, братья, история, сердце, вечность», – подписал публикацию Жозе.

Португалец возглавил римский клуб летом 2021 года. В 2022 под его руководством «Рома» выиграла Лигу конференций. В прошлом сезоне «волки» дошли до финала Лиги Европы.

ВИДЕО. Волчья цитата. Как Моуриньо отреагировал на увольнение из Ромы