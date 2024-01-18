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Италия
18 января 2024, 07:32 | Обновлено 18 января 2024, 07:38
1093
0

ВИДЕО. Волчья цитата. Как Моуриньо отреагировал на увольнение из Ромы

Жозе покинул римский клуб 16 января

18 января 2024, 07:32 | Обновлено 18 января 2024, 07:38
1093
0
ВИДЕО. Волчья цитата. Как Моуриньо отреагировал на увольнение из Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

16 января римский футбольный клуб «Рома» официально объявил об отставке 60-летнего португальского специалиста Жозе Моуриньо с должности главного тренера.

Моуриньо опубликовал видео нарезку с моментами своей работы в составе «волков»:

«Пот, кровь, слезы, радость, грусть, любовь, братья, история, сердце, вечность», – подписал публикацию Жозе.

Португалец возглавил римский клуб летом 2021 года. В 2022 под его руководством «Рома» выиграла Лигу конференций. В прошлом сезоне «волки» дошли до финала Лиги Европы.

ВИДЕО. Волчья цитата. Как Моуриньо отреагировал на увольнение из Ромы

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Рома Рим Жозе Моуриньо отставка видео
Источник Sport.ua
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