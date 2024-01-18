ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 января

В четверг, 18 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:30 Унионистас – Барселона

17.00 – 7.90 – 1.17

21:00 Наполи – Фиорентина

2.62 – 3.38 – 2.96

22:30 Атлетико – Реал Мадрид

2.93 – 3.65 – 2.50

ТЕННИС

06:00 Элина Свитолина – Виктория Томова

1.17 – 5.16

06:30 Варвара Грачева – Даяна Ястремская

2.12 – 1.73