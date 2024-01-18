Другие новости18 января 2024, 01:29 | Обновлено 18 января 2024, 01:31
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 января
Важные события во всех видах спорта
18 января 2024, 01:29 | Обновлено 18 января 2024, 01:31
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В четверг, 18 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
20:30 Унионистас – Барселона
21:00 Наполи – Фиорентина
22:30 Атлетико – Реал Мадрид
ТЕННИС
06:00 Элина Свитолина – Виктория Томова
06:30 Варвара Грачева – Даяна Ястремская
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