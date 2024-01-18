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18 января 2024, 01:29 | Обновлено 18 января 2024, 01:31
27
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 января

Важные события во всех видах спорта

18 января 2024, 01:29 | Обновлено 18 января 2024, 01:31
27
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В четверг, 18 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:30 Унионистас – Барселона

Favbet 17.00 – 7.90 – 1.17

21:00 Наполи – Фиорентина

Favbet 2.62 – 3.38 – 2.96

22:30 Атлетико – Реал Мадрид

Favbet 2.93 – 3.65 – 2.50

ТЕННИС

06:00 Элина Свитолина – Виктория Томова

Favbet 1.17 – 5.16

06:30 Варвара Грачева – Даяна Ястремская

Favbet 2.12 – 1.73

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Источник Sport.ua
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