ФОТО. Он не только ходит. СМИ показали автопарк Уокера

Британское издание The Sun показала автопарк защитника сборной Англии и «Манчестер Сити» Кайла Уокера.

В коллекции 33-летнего футболиста есть 5 дорогих автомобилей: Lamborghini Huracan (235 тысяч фунтов стерлингов), Bentley Bentayga (200 тысяч), Audi RS7 (115 тысяч), Mercedes AMG-GT R (160 тысяч) и Mercedes S-Class (92 тысячи).

Lamborghini Huracan

Bentley Bentayga

Audi RS7

Mercedes AMG-GT R

Mercedes S-Class

Ранее сообщалось, что от Кайла Уокера почти одновременно ушли жена и любовница. Позже оказалось, что его жена беременна, а второй ребенок любовницы Кайла является его ребенком.