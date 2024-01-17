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  4. ФОТО. Он не только ходит. СМИ показали автопарк Уокера
Англия
17 января 2024, 22:33 |
1339
1

ФОТО. Он не только ходит. СМИ показали автопарк Уокера

Защитник «Ман Сити» имеет в своей коллекции 5 дорогих автомобилей

17 января 2024, 22:33 |
1339
1
ФОТО. Он не только ходит. СМИ показали автопарк Уокера
Getty Images/Global Images Ukraine. Кайл Уокер

Британское издание The Sun показала автопарк защитника сборной Англии и «Манчестер Сити» Кайла Уокера.

В коллекции 33-летнего футболиста есть 5 дорогих автомобилей: Lamborghini Huracan (235 тысяч фунтов стерлингов), Bentley Bentayga (200 тысяч), Audi RS7 (115 тысяч), Mercedes AMG-GT R (160 тысяч) и Mercedes S-Class (92 тысячи).

Lamborghini Huracan

Bentley Bentayga

Audi RS7

Mercedes AMG-GT R

Mercedes S-Class

Ранее сообщалось, что от Кайла Уокера почти одновременно ушли жена и любовница. Позже оказалось, что его жена беременна, а второй ребенок любовницы Кайла является его ребенком.

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Кайл Уокер Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу фото автомобиль
Источник The Sun
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