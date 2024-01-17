ФОТО. Он не только ходит. СМИ показали автопарк Уокера
Защитник «Ман Сити» имеет в своей коллекции 5 дорогих автомобилей
Британское издание The Sun показала автопарк защитника сборной Англии и «Манчестер Сити» Кайла Уокера.
В коллекции 33-летнего футболиста есть 5 дорогих автомобилей: Lamborghini Huracan (235 тысяч фунтов стерлингов), Bentley Bentayga (200 тысяч), Audi RS7 (115 тысяч), Mercedes AMG-GT R (160 тысяч) и Mercedes S-Class (92 тысячи).
Lamborghini Huracan
Bentley Bentayga
Audi RS7
Mercedes AMG-GT R
Mercedes S-Class
Ранее сообщалось, что от Кайла Уокера почти одновременно ушли жена и любовница. Позже оказалось, что его жена беременна, а второй ребенок любовницы Кайла является его ребенком.
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