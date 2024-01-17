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Испания
17 января 2024, 21:31 | Обновлено 17 января 2024, 21:35
3646
1

Сыграют ли Довбик и Цыганков? Известны составы на матч Жирона – Райо

Матч 1/8 финала Кубка Испании начнется в 22:30

17 января 2024, 21:31 | Обновлено 17 января 2024, 21:35
3646
1
Сыграют ли Довбик и Цыганков? Известны составы на матч Жирона – Райо
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 17 января, «Жирона» на своем домашнем стадионе в матче 1/8 финала Кубка Испании примет «Райо Вальекано». Начало матча – в 22:30 по киевскому времени. Победитель пары определится в одноматчевом противостоянии.

Украинский нападающий «Жироны» Виктор Цыганков начнет матч в основном составе. Артем Довбик оказался на скамейке запасных.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Жирона»: Карлос, Мигель, Арнау, Хуанпе, Цыганков, Эррера, Савио, Блинд, Солис, Порту, Стуани.

«Райо»: Карденас, Андрей, Чаварриа, Мартин, Иси, Нтека, Мумин, Лопес, Де Фрутос, Де Томас, Оскар.

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Жирона Райо Вальекано Кубок Испании по футболу Виктор Цыганков Артем Довбик стартовые составы
Источник Sport.ua
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Boodya 1209
Слава Богу, є українці в складі, тепер точно гляну)
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