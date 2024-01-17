Сыграют ли Довбик и Цыганков? Известны составы на матч Жирона – Райо
Матч 1/8 финала Кубка Испании начнется в 22:30
Сегодня, 17 января, «Жирона» на своем домашнем стадионе в матче 1/8 финала Кубка Испании примет «Райо Вальекано». Начало матча – в 22:30 по киевскому времени. Победитель пары определится в одноматчевом противостоянии.
Украинский нападающий «Жироны» Виктор Цыганков начнет матч в основном составе. Артем Довбик оказался на скамейке запасных.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Жирона»: Карлос, Мигель, Арнау, Хуанпе, Цыганков, Эррера, Савио, Блинд, Солис, Порту, Стуани.
«Райо»: Карденас, Андрей, Чаварриа, Мартин, Иси, Нтека, Мумин, Лопес, Де Фрутос, Де Томас, Оскар.
𝐄𝐋 𝐍𝐎𝐒𝐓𝐑𝐄 𝐎𝐍𝐙𝐄! ❤️🤍#GironaRayo pic.twitter.com/F0laazaIQ0— Girona FC (@GironaFC) January 17, 2024
⚡️ Once del Rayo Vallecano elegido por Francisco para enfrentarse al @GironaFC.#CopaDelRey #VamosRayo pic.twitter.com/GBUtttXGdD— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) January 17, 2024
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