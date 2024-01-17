Сыграют ли Довбик и Цыганков? Известны составы на матч Жирона – Райо

Сегодня, 17 января, «Жирона» на своем домашнем стадионе в матче 1/8 финала Кубка Испании примет «Райо Вальекано». Начало матча – в 22:30 по киевскому времени. Победитель пары определится в одноматчевом противостоянии.

Украинский нападающий «Жироны» Виктор Цыганков начнет матч в основном составе. Артем Довбик оказался на скамейке запасных.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Жирона»: Карлос, Мигель, Арнау, Хуанпе, Цыганков, Эррера, Савио, Блинд, Солис, Порту, Стуани.

«Райо»: Карденас, Андрей, Чаварриа, Мартин, Иси, Нтека, Мумин, Лопес, Де Фрутос, Де Томас, Оскар.