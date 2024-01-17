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Англия
17 января 2024, 21:01 | Обновлено 17 января 2024, 21:02
168
0

Миколенко – в основе. Стартовые составы на матч Эвертон – Кристал Пэлас

Матч-переигрывание 1/32 финала Кубка Англии начнется в 21:45 по киевскому времени

17 января 2024, 21:01 | Обновлено 17 января 2024, 21:02
168
0
Миколенко – в основе. Стартовые составы на матч Эвертон – Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 17 января, «Эвертон» на своем домашнем стадионе в матче-переигровке 1/32 финала Кубка Англии примет «Кристал Пэлас». Начало матча – в 21:45 по киевскому времени. В случае ничьей в основное время будут играть экстра-таймы, а затем будут бить пенальти.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко начнет матч в основном составе.

Стали известны стартовые составы команд Шона Дайча и Роя Ходжсона на матч:

«Эвертон»: Вирджиниа, Паттерсон, Тарковски, Брантвейт, Миколенко, Онана, Гарнер, Гаррисон, МакНил, Гомес, Кальверт-Льюин.

«Кристал Пэлэс»: Джонстоун, Клайн, Гуэхи, Андерсен, Митчель, Ричардс, Лерма, Хьюс, Эзе, Шлупп, Эдуар.

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Эвертон – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
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Источник Sport.ua
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