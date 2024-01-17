Миколенко – в основе. Стартовые составы на матч Эвертон – Кристал Пэлас
Матч-переигрывание 1/32 финала Кубка Англии начнется в 21:45 по киевскому времени
Сегодня, 17 января, «Эвертон» на своем домашнем стадионе в матче-переигровке 1/32 финала Кубка Англии примет «Кристал Пэлас». Начало матча – в 21:45 по киевскому времени. В случае ничьей в основное время будут играть экстра-таймы, а затем будут бить пенальти.
Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко начнет матч в основном составе.
Стали известны стартовые составы команд Шона Дайча и Роя Ходжсона на матч:
«Эвертон»: Вирджиниа, Паттерсон, Тарковски, Брантвейт, Миколенко, Онана, Гарнер, Гаррисон, МакНил, Гомес, Кальверт-Льюин.
«Кристал Пэлэс»: Джонстоун, Клайн, Гуэхи, Андерсен, Митчель, Ричардс, Лерма, Хьюс, Эзе, Шлупп, Эдуар.
Tonight's FA Cup Toffees! 🔵@EmiratesFACup 🔵 #EFC pic.twitter.com/VqwkMqKOsa— Everton (@Everton) January 17, 2024
Our starting XI: CONFIRMED ✅#CPFC | @EmiratesFACup— Crystal Palace F.C. (@CPFC) January 17, 2024
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