Миколенко – в основе. Стартовые составы на матч Эвертон – Кристал Пэлас

Сегодня, 17 января, «Эвертон» на своем домашнем стадионе в матче-переигровке 1/32 финала Кубка Англии примет «Кристал Пэлас». Начало матча – в 21:45 по киевскому времени. В случае ничьей в основное время будут играть экстра-таймы, а затем будут бить пенальти.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко начнет матч в основном составе.

Стали известны стартовые составы команд Шона Дайча и Роя Ходжсона на матч:

«Эвертон»: Вирджиниа, Паттерсон, Тарковски, Брантвейт, Миколенко, Онана, Гарнер, Гаррисон, МакНил, Гомес, Кальверт-Льюин.

«Кристал Пэлэс»: Джонстоун, Клайн, Гуэхи, Андерсен, Митчель, Ричардс, Лерма, Хьюс, Эзе, Шлупп, Эдуар.