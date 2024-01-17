Не как Гай. Стаховский «пустил бы путину пулю в лоб»
Бывший теннисист рассказал, что хотел бы сделать с президентом рф
Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский, который с начала полномасштабного вторжения россии защищает Украину в рядах ВСУ, рассказал, что хотел бы сделать с президентом рф владимиром путиным.
– Что бы Вы хотели сделать, оказавшись лицом к лицу с путиным? Учитывая то, что Вы сейчас являетесь военным и имеете оружие, ответ очевиден, если бы Вам задали такой вопрос?
– Да. Пустил бы путину пулю в лоб с превеликим удовольствием.
Ранее бывший футболист донецкого «Шахтера» Алексей Гай рассказал, что не стал бы убивать путина, если бы имел возможность, потому что является «верующим человеком».
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