Не как Гай. Стаховский «пустил бы путину пулю в лоб»

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский, который с начала полномасштабного вторжения россии защищает Украину в рядах ВСУ, рассказал, что хотел бы сделать с президентом рф владимиром путиным.

– Что бы Вы хотели сделать, оказавшись лицом к лицу с путиным? Учитывая то, что Вы сейчас являетесь военным и имеете оружие, ответ очевиден, если бы Вам задали такой вопрос?

– Да. Пустил бы путину пулю в лоб с превеликим удовольствием.

Ранее бывший футболист донецкого «Шахтера» Алексей Гай рассказал, что не стал бы убивать путина, если бы имел возможность, потому что является «верующим человеком».