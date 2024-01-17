Рух еще не определился с некоторыми своими игроками
У львовян отсутствует несколько игроков
Как стало известно Sport.ua, во время тренировочного процесса в общей группе львовского «Руха» отсутствуют Алексей Довгий, Марьян Мысык и аргентинский легионер Фабрисио Альваренга.
По информации нашего источника они готовятся по индивидуальной программе и, создается впечатление, что руководитель Виталий Пономарев больше на них не рассчитывает. В осенней части сезона Мысык и Альваренга провели по одному календарному матчу, а Довгий не покидал скамейку запасных.
Не исключено, что клубное руководство «Руха» подыскивает им новые команды, хотя возможно весной они будут выступать за второлиговый «Рух-2».
Пока что «Рух» занимает шестое место в чемпионате УПЛ, набрав 26 очков.
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