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Украина. Премьер лига
17 января 2024, 19:03 |
689
0

Рух еще не определился с некоторыми своими игроками

У львовян отсутствует несколько игроков

17 января 2024, 19:03 |
689
0
Рух еще не определился с некоторыми своими игроками
ФК Рух. Фабрисио Альваренга

Как стало известно Sport.ua, во время тренировочного процесса в общей группе львовского «Руха» отсутствуют Алексей Довгий, Марьян Мысык и аргентинский легионер Фабрисио Альваренга.

По информации нашего источника они готовятся по индивидуальной программе и, создается впечатление, что руководитель Виталий Пономарев больше на них не рассчитывает. В осенней части сезона Мысык и Альваренга провели по одному календарному матчу, а Довгий не покидал скамейку запасных.

Не исключено, что клубное руководство «Руха» подыскивает им новые команды, хотя возможно весной они будут выступать за второлиговый «Рух-2».

Пока что «Рух» занимает шестое место в чемпионате УПЛ, набрав 26 очков.

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Алексей Довгий Марьян Мысык Фабрисио Альваренга Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Рух-2 Львов инсайд
Источник Sport.ua
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