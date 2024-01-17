Сергей ПОЛИТЫЛО: «Коноплянка мог спокойно делать разницу»

Бывший игрок «Днепра» Сергей Политыло поделился воспоминаниями об игре своего экс-содноклубника Евгения Коноплянки.

– Вернемся к Коноплянке. Чем он выделялся?

– Он мог спокойно делать разницу. Вот этим отличался от многих. Условно говоря, вратарь мог бросить ему мяч возле своей штрафной, а он мог протянуть самостоятельно до чужой штрафной, а потом решать, что делать – бить или отдать пас. Очень сильный футболист. Он и Ярмоленко – два топа. Они совершенно не терялись среди потока классных легионеров того времени в УПЛ.

– Есть мнение, что если бы Евгений был хотя бы немного серьезнее и лучше умел бы переключаться со своих шалостей на футбол, больше концентрироваться на футболе, то его карьера могла бы сложиться значительно более успешно. Что скажешь?

– Не скажу, что у него были какие-то шалости, он выходил и делал результат. Вероятно, у нас немного другой менталитет. Если вспомнить, когда он перешел в Севилью, у него же здорово все получалось. Смотришь, он Реал отвозил, думаешь: «Красавец!». Потом бац – следующую игру он не в составе. Какие-то передергивания. Возможно, в Европе свои нюансы, но он был топ.

Напомним, ранее Евгений Коноплянка покинул румынский ЧФР Клуж.