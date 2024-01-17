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  4. Жирона нацелилась на опытного полузащитника. Он уже играл в Каталонии
Испания
17 января 2024, 18:07 | Обновлено 17 января 2024, 18:08
485
0

Жирона нацелилась на опытного полузащитника. Он уже играл в Каталонии

«Красно-белые» хотят арендовать Серхи Дардера из «Мальорки»

17 января 2024, 18:07 | Обновлено 17 января 2024, 18:08
485
0
Жирона нацелилась на опытного полузащитника. Он уже играл в Каталонии
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхи Дардер

Каталонская «Жирона» хочет арендовать полузащитника «Мальорки» Серхи Дардера, сообщает испанское издание Fichajes.

По информации источника, «красно-белые» хотят взять 30-летнего футболиста в аренду до конца сезона и прописать в соглашении пункт обязательного выкупа в случае выхода команды в Лигу чемпионов.

Главный тренер «Жироны» Мичел видит в бывшем полузащитнике каталонского «Эспаньола» (244 матча, 24 гола) ключевой элемент для сохранения чемпионских амбиций.

В этом сезоне Серхи Дардер провел 20 матчей за «Мальорку», отметившись 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

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Источник Fichajes.net
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