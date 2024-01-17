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  4. Марта КОСТЮК: «Хочу быть зрелищной на корте. Немного как Алькарас»
Australian Open
17 января 2024, 17:30 |
573
1

Марта КОСТЮК: «Хочу быть зрелищной на корте. Немного как Алькарас»

Украинка очень довольна выступлением в Австралии

17 января 2024, 17:30 |
573
1
Марта КОСТЮК: «Хочу быть зрелищной на корте. Немного как Алькарас»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк оценила свой выход в третий круг турнира Australian Open после победы над Элизе Мертенс в трех сетах.

«Открытый чемпионат Австралии занимает особое место в моём сердце. Здесь я выиграла юниорский титул, здесь состоялся мой дебют на профессиональном уровне. Поэтому я люблю возвращаться сюда. И этот день завершается невероятной победой над очень хорошей теннисисткой. Думаю, что большего мне и нечего желать».

«Вы поражены тем, насколько я перекрывала весь корт и какие удары выполняла? Думаю, я пыталась быть на корте немного как Карлос Алькарас и выглядеть зрелищно (смеется). Я надеюсь, что вы придете и поддержите меня и в моем следующем матче также», – сказала Костюк.

Следующей соперницей Марты будет Элина Аванесян.

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Марта Костюк Australian Open 2024 Карлос Алькарас (теннисист)
Источник Большой теннис Украины
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Людмила Павловська
Видовище було, але нерви не залізні. Коли стало 5#5, я перестала дивитись.
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