Марта КОСТЮК: «Хочу быть зрелищной на корте. Немного как Алькарас»

Украинская теннисистка Марта Костюк оценила свой выход в третий круг турнира Australian Open после победы над Элизе Мертенс в трех сетах.

«Открытый чемпионат Австралии занимает особое место в моём сердце. Здесь я выиграла юниорский титул, здесь состоялся мой дебют на профессиональном уровне. Поэтому я люблю возвращаться сюда. И этот день завершается невероятной победой над очень хорошей теннисисткой. Думаю, что большего мне и нечего желать».

«Вы поражены тем, насколько я перекрывала весь корт и какие удары выполняла? Думаю, я пыталась быть на корте немного как Карлос Алькарас и выглядеть зрелищно (смеется). Я надеюсь, что вы придете и поддержите меня и в моем следующем матче также», – сказала Костюк.

Следующей соперницей Марты будет Элина Аванесян.