Германия17 января 2024, 16:55 |
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Приглашение Хаби Алонсо. Украинский игрок работал с первой командой Байера
Степанов сыграл в контрольном матче
17 января 2024, 16:55 |
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Форвард «Байера» U-19 Артем Степанов не только выступает за юношескую команду, но и уже успел поработать с первым составом, куда его пригласил тренер Хаби Алонсо.
«Да, я участвовал в тренировках основной команды. И сыграл одну товарищескую игру против «Алемании» в начале сентября. Мы победили со счетом 4:2».
«Для меня это был большой опыт. Хави Алонсо постоянно привлекает молодых футболистов к тренировкам с первой командой», – сказал Степанов.
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