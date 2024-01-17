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  4. Покинет отца? Сын Анчелотти получил суперпредложение из Саудовской Аравии
Испания
17 января 2024, 16:12 |
685
0

Покинет отца? Сын Анчелотти получил суперпредложение из Саудовской Аравии

Давиде Анчелотти может покинуть Мадрид

17 января 2024, 16:12 |
685
0
Покинет отца? Сын Анчелотти получил суперпредложение из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Давиде Анчелотти

Давиде Анчелотти, сын Карло Анчелотти, получил «невероятно выгодное» предложение тренировать один из клубов нижней части таблицы чемпионата Саудовской Аравии.

Давиде является помощником отца в тренерском штабе «Реала» и пока не начал самостоятельную карьеру наставника, но планирует это сделать. Ранее 34-летний Анчелотти-младший был с отцом в тренерских штабах «Баварии», «Эвертона» и «Наполи».

Сообщается, что Давиде не исключает переход в Саудовскую Аравию, но еще хотел бы изучить варианты в Европе.

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Источник The Athletic
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