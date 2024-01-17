Покинет отца? Сын Анчелотти получил суперпредложение из Саудовской Аравии
Давиде Анчелотти может покинуть Мадрид
Давиде Анчелотти, сын Карло Анчелотти, получил «невероятно выгодное» предложение тренировать один из клубов нижней части таблицы чемпионата Саудовской Аравии.
Давиде является помощником отца в тренерском штабе «Реала» и пока не начал самостоятельную карьеру наставника, но планирует это сделать. Ранее 34-летний Анчелотти-младший был с отцом в тренерских штабах «Баварии», «Эвертона» и «Наполи».
Сообщается, что Давиде не исключает переход в Саудовскую Аравию, но еще хотел бы изучить варианты в Европе.
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