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  4. ФОТО. Ушел при исполнении. На Australian Open умер британский журналист
Australian Open
17 января 2024, 16:50 | Обновлено 17 января 2024, 17:57
1295
0

ФОТО. Ушел при исполнении. На Australian Open умер британский журналист

Не стало Майка Диксона

17 января 2024, 16:50 | Обновлено 17 января 2024, 17:57
1295
0
ФОТО. Ушел при исполнении. На Australian Open умер британский журналист
Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Диксон

На Открытом чемпионате Австралии, который проходит в Мельбурне, скончался журналист британского издания Daily Mail Майк Диксон.

О причинах смерти Диксона, которому было 59 лет, ничего не сообщается. Известно лишь, что он работал в Daily Mail, начиная с 1990 года. Ранее Майк был корреспондентом по крикету, а затем перешел в теннис. За свою многолетнюю карьеру он работал на турнирах по 30 различным видам спорта почти в 50 странах.

В редакции Daily Mail Майка Диксона называли «Мистер Уимблдон». Он жил в Уимблдоне, где, как известно, проводится ежегодный травяной теннисный мейджор.

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Australian Open 2024 смерть журналисты фото
Источник Daily Mail
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