ФОТО. Ушел при исполнении. На Australian Open умер британский журналист

На Открытом чемпионате Австралии, который проходит в Мельбурне, скончался журналист британского издания Daily Mail Майк Диксон.

О причинах смерти Диксона, которому было 59 лет, ничего не сообщается. Известно лишь, что он работал в Daily Mail, начиная с 1990 года. Ранее Майк был корреспондентом по крикету, а затем перешел в теннис. За свою многолетнюю карьеру он работал на турнирах по 30 различным видам спорта почти в 50 странах.

В редакции Daily Mail Майка Диксона называли «Мистер Уимблдон». Он жил в Уимблдоне, где, как известно, проводится ежегодный травяной теннисный мейджор.