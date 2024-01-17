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Украина. Премьер лига
17 января 2024, 15:50 | Обновлено 17 января 2024, 15:52
1308
0

Пушич перевел в первый состав Шахтера защитника команды U-19

Николай Огарков получит шанс

17 января 2024, 15:50 | Обновлено 17 января 2024, 15:52
1308
0
Пушич перевел в первый состав Шахтера защитника команды U-19
ФК Шахтер. Николай Огарков

Официальный сайт «Шахтера» сообщил о том, что с 17 января на сборе в Турции с первой командой работает центральный защитник Николай Огарков. Он может сыграть и на левом фланге обороны.

18-летний игрок в нынешнем сезоне еще не попадал в заявку на матчи основной команды. В текущем сезоне отыграл 13 матчей в юношеском чемпионате и провел 6 встреч в юношеской Лиге УЕФА.

Недавно «Шахтер» сообщал о том, что отец Николая, Сергей, погиб под Бахмутом в столкновении с российскими оккупантами.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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