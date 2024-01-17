Хави готов сам уйти из Барселоны. Рассказал, что может стать причиной

Наставник «Барселоны» Хави после ряда неудачных матчей, включая поражение от «Реала» в финале Суперкубка Испании, заявил, что будет готов сам подать в отставку.

Но для этого должны быть причины.

«Говорят, что я потерял доверие игроков... Как только я сам пойму, что игроки больше не со мной, я соберу свои вещи и уйду. Кроме того, я уйду, если мы не достигнем наших целей в сезоне. Я первый сделаю шаг назад и покину команду», – сказал Хави.

Главным претендентом на пост тренера «Барселоны» уже называют Мичела из «Жироны».