Хави готов сам уйти из Барселоны. Рассказал, что может стать причиной
Пока тренер не видит причин уходить
Наставник «Барселоны» Хави после ряда неудачных матчей, включая поражение от «Реала» в финале Суперкубка Испании, заявил, что будет готов сам подать в отставку.
Но для этого должны быть причины.
«Говорят, что я потерял доверие игроков... Как только я сам пойму, что игроки больше не со мной, я соберу свои вещи и уйду. Кроме того, я уйду, если мы не достигнем наших целей в сезоне. Я первый сделаю шаг назад и покину команду», – сказал Хави.
Главным претендентом на пост тренера «Барселоны» уже называют Мичела из «Жироны».
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