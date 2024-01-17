Экс-гендир Ювентуса: «Подписание Роналду не дало ожидаемых результатов»

Бывший генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта, который сейчас занимает аналогичную должность в «Интере», считает, что подписание туринским клубом Криштиану Роналду летом 2018 года было ошибкой:

«Приобретение Роналду не дало ожидаемых результатов. Скажем так: его вклад не соответствовал тем большим ожиданиям, которые у нас были, когда он прибыл».

Итальянские СМИ неоднократно сообщали о том, что Маротта с самого начала был противником трансфера Роналду. По слухам, именно разногласия по поводу португальца стали причиной ухода Маротты из «Ювентуса» в октябре 2018 года.