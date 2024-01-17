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  4. Экс-гендир Ювентуса: «Подписание Роналду не дало ожидаемых результатов»
Италия
17 января 2024, 15:31 |
577
1

Экс-гендир Ювентуса: «Подписание Роналду не дало ожидаемых результатов»

Джузеппе Маротта считает трансфер португальца ошибкой

17 января 2024, 15:31 |
577
1
Экс-гендир Ювентуса: «Подписание Роналду не дало ожидаемых результатов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джузеппе Маротта

Бывший генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта, который сейчас занимает аналогичную должность в «Интере», считает, что подписание туринским клубом Криштиану Роналду летом 2018 года было ошибкой:

«Приобретение Роналду не дало ожидаемых результатов. Скажем так: его вклад не соответствовал тем большим ожиданиям, которые у нас были, когда он прибыл».

Итальянские СМИ неоднократно сообщали о том, что Маротта с самого начала был противником трансфера Роналду. По слухам, именно разногласия по поводу португальца стали причиной ухода Маротты из «Ювентуса» в октябре 2018 года.

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Джузеппе Маротта Ювентус Криштиану Роналду
Источник AS
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Комментарии 1
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fifa2020
Внесок, ахаха... Ювентус тільки зараз помалу оклигує від такого внеску))))
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