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  4. Монфис завершил борьбу на Australian Open, проиграв 32-й ракетке мира
Australian Open
17 января 2024, 12:06 | Обновлено 17 января 2024, 12:25
1267
1

Монфис завершил борьбу на Australian Open, проиграв 32-й ракетке мира

Муж Элины Свитолиной уступил Томасу Мартину Этчеверри из Аргентины

17 января 2024, 12:06 | Обновлено 17 января 2024, 12:25
1267
1
Монфис завершил борьбу на Australian Open, проиграв 32-й ракетке мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис (№76 ATP) завершил борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Во втором раунде основы муж Элины Свитолиной проиграл Томасу Мартину Этчеверри из Аргентины (№32 ATP).

Australian Open. Второй круг
Гаэль Монфис (Франция) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – 4:6, 4:6, 4:6

Это была первая встреча теннисистов.

В прошлом году Монфис не смог выступить в Австралии, а в 2022-м дошел здесь до четвертьфинала, повторив лучшее личное достижение.

В следующем раунде Этчеверри сыграет против Новака Джоковича (№1 ATP) или Алексея Попырина (№43 ATP).

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Гаэль Монфис Томас Мартин Этчеверри Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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Віталій Дубенський
Гляди донечку тепер, Гаелю.
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