Монфис завершил борьбу на Australian Open, проиграв 32-й ракетке мира
Муж Элины Свитолиной уступил Томасу Мартину Этчеверри из Аргентины
Французский теннисист Гаэль Монфис (№76 ATP) завершил борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Во втором раунде основы муж Элины Свитолиной проиграл Томасу Мартину Этчеверри из Аргентины (№32 ATP).
Australian Open. Второй круг
Гаэль Монфис (Франция) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – 4:6, 4:6, 4:6
Это была первая встреча теннисистов.
В прошлом году Монфис не смог выступить в Австралии, а в 2022-м дошел здесь до четвертьфинала, повторив лучшее личное достижение.
В следующем раунде Этчеверри сыграет против Новака Джоковича (№1 ATP) или Алексея Попырина (№43 ATP).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Пресс-атташе сборной Украины также отметил и тех, кто легко идет на контакт
Испанский теннисист уверенно обыграл француза в 1/64 финала мейджора