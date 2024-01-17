Монфис завершил борьбу на Australian Open, проиграв 32-й ракетке мира

Французский теннисист Гаэль Монфис (№76 ATP) завершил борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Во втором раунде основы муж Элины Свитолиной проиграл Томасу Мартину Этчеверри из Аргентины (№32 ATP).

Australian Open. Второй круг

Гаэль Монфис (Франция) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – 4:6, 4:6, 4:6

Это была первая встреча теннисистов.

В прошлом году Монфис не смог выступить в Австралии, а в 2022-м дошел здесь до четвертьфинала, повторив лучшее личное достижение.

В следующем раунде Этчеверри сыграет против Новака Джоковича (№1 ATP) или Алексея Попырина (№43 ATP).