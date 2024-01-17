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Australian Open
17 января 2024, 11:38 | Обновлено 17 января 2024, 11:49
344
0

Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Аus Open на 18 января

В четверг на корты Мельбурна выйдут 5 представителей Украины

17 января 2024, 11:38 | Обновлено 17 января 2024, 11:49
344
0
Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Аus Open на 18 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

18 января на Открытом чемпионате Австралии по теннису будут сыграны поединки второго круга одиночного разряда, а также матчи парных разрядов.

В понедельник на корты Мельбурна выйдут 5 представителей Украины.

Расписание матчей с участием украинок

Australian Open. Второй круг одиночного разряда

Корт №3. 3-й запуск (06:00*)
Элина Свитолина [19] – Виктория Томова

Корт №8. 4-й запуск (06:30*)
Даяна Ястремская [Q] – Варвара Грачева

Australian Open. Первый круг женского парного разряда

Корт №14. 4-й запуск (06:30*)
Надежда Киченок / Даниэль Коллинс – Элина Аванесян / Ирина Шиманович

Australian Open. Первый круг мужского парного разряда

Корт №14. 3-й запуск (05:00*)
Денис Молчанов / Никола Качич – Бен Маклахан / Йосихито Нисиока

Australian Open. Первый круг микста

Корт №8. 5-й запуск (08:00*)
Людмила Киченок / Мате Павич – Сторм Хантер / Меттью Эбден [1]

*ориентировочное время

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Источник Sport.ua
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