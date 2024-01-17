Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Аus Open на 18 января
В четверг на корты Мельбурна выйдут 5 представителей Украины
18 января на Открытом чемпионате Австралии по теннису будут сыграны поединки второго круга одиночного разряда, а также матчи парных разрядов.
В понедельник на корты Мельбурна выйдут 5 представителей Украины.
Расписание матчей с участием украинок
Australian Open. Второй круг одиночного разряда
Корт №3. 3-й запуск (06:00*)
Элина Свитолина [19] – Виктория Томова
Корт №8. 4-й запуск (06:30*)
Даяна Ястремская [Q] – Варвара Грачева
Australian Open. Первый круг женского парного разряда
Корт №14. 4-й запуск (06:30*)
Надежда Киченок / Даниэль Коллинс – Элина Аванесян / Ирина Шиманович
Australian Open. Первый круг мужского парного разряда
Корт №14. 3-й запуск (05:00*)
Денис Молчанов / Никола Качич – Бен Маклахан / Йосихито Нисиока
Australian Open. Первый круг микста
Корт №8. 5-й запуск (08:00*)
Людмила Киченок / Мате Павич – Сторм Хантер / Меттью Эбден [1]
*ориентировочное время
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