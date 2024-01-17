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17 января 2024, 07:20 | Обновлено 17 января 2024, 07:22
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 января

Важные события во всех видах спорта

17 января 2024, 07:20 | Обновлено 17 января 2024, 07:22
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0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 января
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 17 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:30 Ливан – Китай

Favbet 3.39 – 3.03 – 2.34

21:00 Валенсия – Сельта

Favbet 2.26 – 3.30 – 3.39

21:45 Эвертон – Кристал Пэлас

Favbet 1.93 – 3.54 – 4.01

22:30 Жирона – Райо Вальекано

Favbet 1.73 – 3.98 – 4.70

ТЕННИС

08:45 Леся Цуренко – Ребекка Масарова

Favbet 1.50 – 2.61

10:55 Марта Костюк – Элизе Мертенс

Favbet 1.50 – 1.66

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Источник Sport.ua
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