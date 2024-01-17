Другие новости17 января 2024, 07:20 | Обновлено 17 января 2024, 07:22
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 января
Важные события во всех видах спорта
17 января 2024, 07:20 | Обновлено 17 января 2024, 07:22
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В среду, 17 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
13:30 Ливан – Китай
21:00 Валенсия – Сельта
21:45 Эвертон – Кристал Пэлас
22:30 Жирона – Райо Вальекано
ТЕННИС
08:45 Леся Цуренко – Ребекка Масарова
10:55 Марта Костюк – Элизе Мертенс
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