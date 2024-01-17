ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 января

В среду, 17 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:30 Ливан – Китай

3.39 – 3.03 – 2.34

21:00 Валенсия – Сельта

2.26 – 3.30 – 3.39

21:45 Эвертон – Кристал Пэлас

1.93 – 3.54 – 4.01

22:30 Жирона – Райо Вальекано

1.73 – 3.98 – 4.70

ТЕННИС

08:45 Леся Цуренко – Ребекка Масарова

1.50 – 2.61

10:55 Марта Костюк – Элизе Мертенс

1.50 – 1.66