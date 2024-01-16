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  4. Глава МИД Украины: «Знал Динамо до третьего состава. Сейчас смотрю обзоры»
Украина. Премьер лига
16 января 2024, 21:49 |
960
10

Глава МИД Украины: «Знал Динамо до третьего состава. Сейчас смотрю обзоры»

Дмитрий Кулеба следит за выступлениями киевлян

16 января 2024, 21:49 |
960
10
Глава МИД Украины: «Знал Динамо до третьего состава. Сейчас смотрю обзоры»
Instagram

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о том, что до сих пор следит за выступлениями «Динамо» Киев, хотя уже не так активно как в молодости.

«Когда был молодой, то жил этим, жил «Динамо». Яркие впечатления – победа над «Реалом» 2:0 в Лиге чемпионов. Думаю, тогда я знал «Динамо» до третьего состава, покупал газету Команду, журнал Футбол. Сейчас, честно говоря, нет времени смотреть футбол в прямой трансляции».

«Но теперь после каждого матча «Динамо» смотрю обзоры в Youtube. Так глубоко уже не слежу, но болею за «Динамо», – сказал Кулеба.

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Динамо Киев Дмитрий Кулеба Украинская Премьер-лига
Источник Бомбардир
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Комментарии 10
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ЖОРА Жора124
Ну в евро кубках за всі Українські команди вболіваю)) Тоді Динамо рвало і всі за них вболівало)) що зробиш, а в Укр чемпіонаті, та фіг знає хто виграв той виграє))) Ну хіба Волинь десь появиться тоді буду вболівати)))!!! 
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+1
AK.228
Во во… я так само до 1998 року😂😂
Зараз навіть огляди не дивлюся 
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0
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Gargantua
и Залужный тоже динамовец.
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0
Dmytro11q
Співчуваю. Стільки клубів талановитих в УПЛ. Та десь возик й нині там...
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-4
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