Глава МИД Украины: «Знал Динамо до третьего состава. Сейчас смотрю обзоры»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о том, что до сих пор следит за выступлениями «Динамо» Киев, хотя уже не так активно как в молодости.

«Когда был молодой, то жил этим, жил «Динамо». Яркие впечатления – победа над «Реалом» 2:0 в Лиге чемпионов. Думаю, тогда я знал «Динамо» до третьего состава, покупал газету Команду, журнал Футбол. Сейчас, честно говоря, нет времени смотреть футбол в прямой трансляции».

«Но теперь после каждого матча «Динамо» смотрю обзоры в Youtube. Так глубоко уже не слежу, но болею за «Динамо», – сказал Кулеба.