Украина. Премьер лига16 января 2024, 22:25 |
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Судакова зимой не будет. Ювентус рассказал о трансферных планов
Планов, по сути, уже нет
16 января 2024, 22:25 |
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Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джинтоли на вопрос о том, будет ли клуб зимой подписывать Джордана Хендерсона или другого игрока в полузащиту, рассказал о том, что новичков в январе ждать не стоит.
«Новички? Мы решили закрыть для себя январский трансферный рынок. Зимой новичков не будет. Решили довериться тем игроками, которые у нас есть».
«Это наш выбор в этот момент», – сказал Джинтоли.
Ранее сообщалось, что клуб заинтересован в подписании хавбека «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова.
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Комментарии 10
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І зауважте, в новині про Судакова ні слова)) але чомусь в заголовку він є
Зря за 40 не продали. Он ведь может и хуже начать играть назло Ахметову
Показать Скрыть 1 ответ
Хотя у Судакова контракт до 2028 так что время есть
Молодий Укр хлопець, якій попав чі до сепара Ахметова в команду чі до опзжшніка суркіса в команду)) він же не винуватий що керівництво дурнувате і + має керівництво накрадені в країні гроші щоб їм великі зарплати платити!! ))
З Судаковим всіх надурили. Стільки розводили чутки. Але вже 16-е число і ніяких пропозицій взагалі нема. Напевно після фіаско з Мудриком в Шахтаря більше ніхто не захоче купляти українських гравців за великі гроші.
Та накручують ціну, нормальна робота хто там його продає, а ви тут кричіть 40 лям))) піде за 25, будите писати а чого за 40 не продали!)) не піде будите кричяти охі не продали!))) а піде за 50 будите як Мудрика лайном поливати))) Які же ви нелюди, Циганкова як поливають вам не подобаеться а самі, теж саме робите)))
Джінтолі і не знає хто такий Судаков 😫
Судаков давай допобачення! Повертайся в кротошахту 😫😫😫
Мудрик обісрав карму Судакову 👍
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