Судакова зимой не будет. Ювентус рассказал о трансферных планов

Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джинтоли на вопрос о том, будет ли клуб зимой подписывать Джордана Хендерсона или другого игрока в полузащиту, рассказал о том, что новичков в январе ждать не стоит.

«Новички? Мы решили закрыть для себя январский трансферный рынок. Зимой новичков не будет. Решили довериться тем игроками, которые у нас есть».

«Это наш выбор в этот момент», – сказал Джинтоли.

Ранее сообщалось, что клуб заинтересован в подписании хавбека «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова.