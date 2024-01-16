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Украина. Премьер лига
16 января 2024, 20:59 | Обновлено 16 января 2024, 21:03
180
0

БИЛОВАР: «Эмоции от работы с Шовковским – позитивные, выиграли 4 матча»

Защитник «Динамо» рассказал о начале тренировочного процесса

16 января 2024, 20:59 | Обновлено 16 января 2024, 21:03
180
0
БИЛОВАР: «Эмоции от работы с Шовковским – позитивные, выиграли 4 матча»
ФК Динамо. Кристиан Биловар

Защитник «Динамо» Кристиан Биловар рассказал о начале тренировочного процесса, а также поделился ожиданиями от зарубежного этапа подготовки к возобновлению сезона.

– Кристиан, начался тренировочный процесс. Как настроение у команды, лично у тебя?

– Настроение позитивное, давно не виделись друг с другом. Собрались после отпуска, готовы к работе. Работа на сборах, особенно в первые дни, всегда дается тяжеловато, но постепенно адаптируемся и готовимся к обновлению сезона.

– Пока команда готовится в Киеве. Этот этап можно назвать уже началом сборов?

– Конечно, это уже начало сборов, поскольку мы уже здесь много работаем. Больше беговой работы, но с мячами тоже постепенно начинаем работать. Поэтому я считаю, что это полноценное начало сборов.

– Беговая работа – это не то, что любят большинство футболистов. Как ты относишься к ней?

– Да, не самая приятная работа, но все относятся к этому с пониманием, ведь это фундамент, который потом поможет нам физически быть готовыми к концу сезона.

– Сейчас на тренировочной базе Динамо есть современный фитнес-центр. Это очень помогает футболистам готовиться к тренировкам?

– Конечно. У нас один день силовая работа, другой – стретчинг. Тренеры дают нам функционал, который помогает подготовиться к занятиям на футбольном поле.

– Несмотря на зиму и холода, поле на базе в хорошем состоянии?

– Да, перед завершением осенней части сезона нам сказали, что поле в течение всего отпуска будут готовить к нашему возвращению. Сейчас мы видим плоды работы работников базы и благодарны за то, что они так хорошо подготовили нас.

– Какое настроение на тренировочные сборы? Уже известны соперники, какие ожидания от этих матчей?

– Честно говоря, каких-то ожиданий нет. Есть, наверное, желание поскорее сыграть их, ведь скучали по футболу.

– Какие ожидания от работы под руководством Александра Шовковского, уже ставшего полноценным главным тренером «Динамо»?

– Мы уже немного работали под его руководством в первой части сезона. Эмоции только положительные, в четырех играх одержали четыре победы. Сейчас тренировочный процесс понемногу меняется, настроение у всех положительное, поэтому ожидаем плодотворной работы.

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Кристиан Биловар Динамо Киев учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александр Шовковский
Источник ФК Динамо Киев
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