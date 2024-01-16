В среду, 18 января, состоится полуфинальный матч Суперкубка Италии, в котором встретятся «Наполи» и «Фиорентина».

Игра пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди на стадионе «Аль-Авваль Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.

Наполи – Фиорентина. Суперкубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция