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Суперкубок Италии
Наполи
18.01.2024 21:00 - : -
Фиорентина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
16 января 2024, 21:03 |
38
0

Наполи – Фиорентина. Суперкубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 января в 21:00 полуфинальный матч Суперкубка

16 января 2024, 21:03 |
38
0
Наполи – Фиорентина. Суперкубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Наполи – Фиорентина.

В среду, 18 января, состоится полуфинальный матч Суперкубка Италии, в котором встретятся «Наполи» и «Фиорентина».

Игра пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди на стадионе «Аль-Авваль Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.

Наполи – Фиорентина. Суперкубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Фиорентина Наполи Суперкубок Италии по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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