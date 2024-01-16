Суперкубок Италии
18.01.2024 21:00 - : -
Италия16 января 2024, 21:03 |
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Наполи – Фиорентина. Суперкубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 января в 21:00 полуфинальный матч Суперкубка
16 января 2024, 21:03 |
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В среду, 18 января, состоится полуфинальный матч Суперкубка Италии, в котором встретятся «Наполи» и «Фиорентина».
Игра пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди на стадионе «Аль-Авваль Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.
Наполи – Фиорентина. Суперкубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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