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  4. У Жироны есть четыре задачи на сезон. Тренер подробно рассказал о целях
Испания
16 января 2024, 20:30 |
1053
1

У Жироны есть четыре задачи на сезон. Тренер подробно рассказал о целях

Мичел сказал, что часть задач уже выполнена

16 января 2024, 20:30 |
1053
1
У Жироны есть четыре задачи на сезон. Тренер подробно рассказал о целях
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Жироны» Мичел спокойно воспринимает лидерство команды в чемпионате Испании и продвижения в Кубке, раскрыв задачи, которые стоят перед командой.

«Перед стартом сезона у нас было несколько задач. Первую, а именно сохранить место в элите, мы, по сути, выполнили. Вторая – набрать 51+ очков – тоже практически выполнена. Третья – финишировать в топ-10, что будет лучшим результатом в истории клуба. Работаем над этим».

«А четвертая задача – быть успешными в Кубке Испании. Если выйдем в четвертьфинал, то это уже историческое достижение для нас. Нужно сохранять спокойствие», – сказал Мичел.

В Ла Лиге команда с 49 пунктами удерживает первое место.

Сейчас наставник ждет полноценного возвращения в состав украинца Виктора Цыганкова, который набирает кондиции после травмы.

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Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес) чемпионат Испании по футболу Кубок Испании по футболу
Источник AS
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