У Жироны есть четыре задачи на сезон. Тренер подробно рассказал о целях

Тренер «Жироны» Мичел спокойно воспринимает лидерство команды в чемпионате Испании и продвижения в Кубке, раскрыв задачи, которые стоят перед командой.

«Перед стартом сезона у нас было несколько задач. Первую, а именно сохранить место в элите, мы, по сути, выполнили. Вторая – набрать 51+ очков – тоже практически выполнена. Третья – финишировать в топ-10, что будет лучшим результатом в истории клуба. Работаем над этим».

«А четвертая задача – быть успешными в Кубке Испании. Если выйдем в четвертьфинал, то это уже историческое достижение для нас. Нужно сохранять спокойствие», – сказал Мичел.

В Ла Лиге команда с 49 пунктами удерживает первое место.

Сейчас наставник ждет полноценного возвращения в состав украинца Виктора Цыганкова, который набирает кондиции после травмы.