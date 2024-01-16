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16 января 2024, 19:41 | Обновлено 16 января 2024, 19:56
1549
2

Назван лучший футболист 1970-х. Какое место у Блохина?

Издание FourFourTwo составило рейтинг лучших

16 января 2024, 19:41 | Обновлено 16 января 2024, 19:56
1549
2
Назван лучший футболист 1970-х. Какое место у Блохина?
Twitter. Олег Блохин

Нидерландец Йохан Кройф признан британским изданием FourFourTwo лучшим футболистом 1970-х годов.

Кройф, который, как известно, ушел из жизни в 2016 году в возрасте 68 лет, занял первое место в списке из 33 игроков. Напомним, будучи игроком, Йохан защищал цвета клубов «Аякс» и «Барселона», а также сборной Нидерландов.

Любопытно, что на 13-й позиции реестра FourFourTwo расположился экс-нападающий киевского «Динамо» Олег Блохин, который, напомним, в 1975 году стал обладателем Золотого мяча.

Топ-10 лучших игроков 1970-х (версия FourFourTwo):

  1. Йохан Кройф (Нидерланды)
  2. Франц Беккенбауэр (ФРГ)
  3. Герд Мюллер (ФРГ)
  4. Карлос Альберто Торрес (Бразилия)
  5. Марио Кемпес (Аргентина)
  6. Йохан Нескенс (Нидерланды)
  7. Жаирзиньо (Бразилия)
  8. Кевин Киган (Англия)
  9. Ривелино (Бразилия)
  10. Дино Дзофф (Италия)
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Йохан Кройф Франц Беккенбауэр Олег Блохин
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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December 32
Это они только сейчас составили рейтинг 50-ти летней давности.Так а кого они видели.
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+1
luceorius
 До першої трійки питань нема, а далі, як на мене, Жаїрзіньо мав би бути четвертимю. Шкода, що у списку  не  знайшлось місця  для Ренсенбрінка та Пассарелли.
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