Назван лучший футболист 1970-х. Какое место у Блохина?
Издание FourFourTwo составило рейтинг лучших
Нидерландец Йохан Кройф признан британским изданием FourFourTwo лучшим футболистом 1970-х годов.
Кройф, который, как известно, ушел из жизни в 2016 году в возрасте 68 лет, занял первое место в списке из 33 игроков. Напомним, будучи игроком, Йохан защищал цвета клубов «Аякс» и «Барселона», а также сборной Нидерландов.
Любопытно, что на 13-й позиции реестра FourFourTwo расположился экс-нападающий киевского «Динамо» Олег Блохин, который, напомним, в 1975 году стал обладателем Золотого мяча.
Топ-10 лучших игроков 1970-х (версия FourFourTwo):
- Йохан Кройф (Нидерланды)
- Франц Беккенбауэр (ФРГ)
- Герд Мюллер (ФРГ)
- Карлос Альберто Торрес (Бразилия)
- Марио Кемпес (Аргентина)
- Йохан Нескенс (Нидерланды)
- Жаирзиньо (Бразилия)
- Кевин Киган (Англия)
- Ривелино (Бразилия)
- Дино Дзофф (Италия)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Луиш Каштру прогнозируемо выделил Криштиану Роналду
У болельщиков есть много вариантов, но самый вероятный – Яссин Фортюне