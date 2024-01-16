Назван лучший футболист 1970-х. Какое место у Блохина?

Нидерландец Йохан Кройф признан британским изданием FourFourTwo лучшим футболистом 1970-х годов.

Кройф, который, как известно, ушел из жизни в 2016 году в возрасте 68 лет, занял первое место в списке из 33 игроков. Напомним, будучи игроком, Йохан защищал цвета клубов «Аякс» и «Барселона», а также сборной Нидерландов.

Любопытно, что на 13-й позиции реестра FourFourTwo расположился экс-нападающий киевского «Динамо» Олег Блохин, который, напомним, в 1975 году стал обладателем Золотого мяча.

Топ-10 лучших игроков 1970-х (версия FourFourTwo):