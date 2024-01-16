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Украина. Премьер лига
16 января 2024, 19:50 | Обновлено 16 января 2024, 21:13
655
0

ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал контракт с игроком, он недавно покинул команду

Дмитрий Немчанинов подписал договор на полтора года

16 января 2024, 19:50 | Обновлено 16 января 2024, 21:13
655
0
ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал контракт с игроком, он недавно покинул команду
ФК Минай

Аутсайдер УПЛ «Минай» объявил о возвращении в команду защитника Дмитрия Немчанинова, который покинул клуб после завершения первый части сезона.

Однако руководство договорилось с опытным игроком о договоре до лета 2025 года. 33-летний Немчанинов провел за «Минай» 43 матча и является лидером по этому показателю среди нынешних игроков команды.

Ранее клуб сообщил, что вышел из отпуска всего с 14 игроками в составе.

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Дмитрий Немчанинов Минай Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу продление контракта
Источник ФК Минай
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