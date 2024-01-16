ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал контракт с игроком, он недавно покинул команду

Аутсайдер УПЛ «Минай» объявил о возвращении в команду защитника Дмитрия Немчанинова, который покинул клуб после завершения первый части сезона.

Однако руководство договорилось с опытным игроком о договоре до лета 2025 года. 33-летний Немчанинов провел за «Минай» 43 матча и является лидером по этому показателю среди нынешних игроков команды.

Ранее клуб сообщил, что вышел из отпуска всего с 14 игроками в составе.