Украина. Премьер лига16 января 2024, 19:50 | Обновлено 16 января 2024, 21:13
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ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал контракт с игроком, он недавно покинул команду
Дмитрий Немчанинов подписал договор на полтора года
16 января 2024, 19:50 | Обновлено 16 января 2024, 21:13
655
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Аутсайдер УПЛ «Минай» объявил о возвращении в команду защитника Дмитрия Немчанинова, который покинул клуб после завершения первый части сезона.
Однако руководство договорилось с опытным игроком о договоре до лета 2025 года. 33-летний Немчанинов провел за «Минай» 43 матча и является лидером по этому показателю среди нынешних игроков команды.
Ранее клуб сообщил, что вышел из отпуска всего с 14 игроками в составе.
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