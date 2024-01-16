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Испания
16 января 2024, 17:46 | Обновлено 16 января 2024, 18:11
446
0

В Манчестер Сити назвали условие, при котором отпустят Канселу в Барселону

Англичан интересует только полноценный трансфер

16 января 2024, 17:46 | Обновлено 16 января 2024, 18:11
446
0
В Манчестер Сити назвали условие, при котором отпустят Канселу в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Канселу

Английский «Манчестер Сити» не будет вступать в торги с каталонской «Барселоной» по поводу защитника Жоау Канселу.

По информации Sport.es, «горожане» готовы расстаться с футболистом, который на данный момент выступает в столице Каталонии на правах аренды, но только в том случае, если «Барселона» выплатит компенсацию за него. Ничто другое – аренда или обмен игроками, в том числе на Бальде, который входит в шорт-лист «Манчестер Сити» – английский клуб не интересует.

При этом отмечается, что для подписания Канселу «Барселоне» необходимо будет продать нескольких игроков. А летом конкуренцию каталонцам в борьбе за защитника может составить лондонский «Челси».

Добавим, что Канселу в нынешнем сезоне провел за «Барселону» 22 матча в Ла Лиге и Лиге чемпионов, забив 3 мяча и отдав 2 результативные передачи.

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Жоау Канселу Манчестер Сити Барселона трансферы аренда игрока Челси Ла Лига Лига чемпионов трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Источник Dailysports.net
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