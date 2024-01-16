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Кубок Испании
16 января 2024, 17:38 |
341
0

Где смотреть матч Кубка Испании Атлетико – Реал

Поединок состоится 17 января в 22:30

16 января 2024, 17:38 |
341
0
Где смотреть матч Кубка Испании Атлетико – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Атлетіко Мадрид – Реал Мадрид

В четверг, 18 января, состоится матч 1/8 финала Кубка Испании. В мадридском дерби встретятся «Атлетико» и «Реал», матч пройдет на домашнем стадионе «матрасников».

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало встречи запланировано в 22:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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