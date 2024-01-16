Кубок Испании16 января 2024, 17:38 |
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Где смотреть матч Кубка Испании Атлетико – Реал
Поединок состоится 17 января в 22:30
16 января 2024, 17:38 |
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В четверг, 18 января, состоится матч 1/8 финала Кубка Испании. В мадридском дерби встретятся «Атлетико» и «Реал», матч пройдет на домашнем стадионе «матрасников».
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало встречи запланировано в 22:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.
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