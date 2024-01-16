В четверг, 18 января, состоится матч 1/8 финала Кубка Испании. В мадридском дерби встретятся «Атлетико» и «Реал», матч пройдет на домашнем стадионе «матрасников».

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Начало встречи запланировано в 22:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.